I renziani si consegnano a Calenda. Italia Viva annessa da Azione

Che fine faranno i renziani come Maria Elena Boschi, Elena Bonetti, Luigi Marattin, Ettore Rosato, Teresa Bellanova e tanti altri?





Annunciando che diventa direttore de Il Riformista, Matteo Renzi ha spiegato che continuerà anche la sua attività politica al Senato. Ma questa svolta, per certi versi clamorosa, è un chiaro disimpegno dalla politica. Il processo che porterà al partito unico del Terzo Polo non si ferma, obiettivo superare il M5S alle Europee del 2024. Ma di fatto Italia Viva perde la sua guida, l'ex premier sarà quantomeno a mezzo servizio.



La domanda sorge dunque spontanea: che fine faranno i renziani come Maria Elena Boschi, Elena Bonetti, Luigi Marattin, Ettore Rosato, Teresa Bellanova e tanti altri? Semplice. Andranno avanti con il loro progetto che, però, a questo punto non sarà più una fusione tra Azione e Italia Viva ma un'annessione del partito di Carlo Calenda a quello che resta del movimento dell'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd. In sostanza, i renziani - che comunque per cinque anni saranno in Parlamento - si consegnano a Calenda. Obtorto collo.