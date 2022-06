Mastella lancia la Margherita 4.0. "Già proposto a Renzi, stop bipolarismo"

Mastella: "Se centro si unifica, nessuna delle coalizioni vince"

"Se il centro si unifica e sta sulle sue posizioni nessuna delle due coalizioni vince". Clemente Mastella se ne dice convinto. Alla convention di Noi di Centro, a Napoli, spiega che "questo bipolarismo ormai è storto, sbilenco, non regge più e nessuno vince al Senato, alla Camera la legge elettorale gli da la possibilita'".

Come riporta il Corriere della Sera, "Mastella fa subito il nome di un possibile alleato: «Renzi. Deve scegliere e fare meno tattica. Ha detto che ci sta pensando, gli ho parlato. Con la Margherita 4.0 siamo già forti al Sud e pronti a rompere le uova nel paniere. Ma siamo interessati anche alla frittata. Siamo, politicamente, al peggio del peggio. È uno schifo: non so se le cose andranno meglio, ma di certo andranno diversamente». Quindi stoccata a Salvini, «che dovrebbe fermarsi a pensare senza correre e rendersi protagonista di idiozie, giocando a mosca cieca nella politica estera e andando a trattare con l’invasore senza considerare l’inopportunità del gesto. Tratta con Putin e non sostiene la politica di Draghi, allora esca del governo".

A chi gli chiede se parlerà anche con Berlusconi e Forza Italia, Mastella risponde: "Berlusconi è così preso dalle proprie cose.... Il mio appello è fatto a tutti quelli che hanno idee di centro e che vogliono creare qualcosa di diverso - sottolinea - che sono atlantisti, italiani fino in fondo, che vogliono recuperare la dimensione del sud, risolvere i problemi degli italiani".

