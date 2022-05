Petrocelli, ok dalla giunta del Senato: "Sciogliere la Commissione Esteri"

Senato: ok unanime da Giunta. Commissione Esteri va sciolta

Ok all'unanimita' della Giunta per il regolamento del Senato al parere con cui si chiede di sciogliere la commissione Estari, presieduta da Vito Petrocelli, dopo le dimissioni di praticamente di tutti i componenti (venti su ventidue), non sostituiti da rispettivi capigruppo.

Petrocelli: "Su scioglimento Commissione Esteri valuterò ricorso a Corte Costituzionale"

"Se ricorrerò alla Corte Costituzionale? Valuterò con il mio legale se ne vale la pena. Se lo riterrò opportunpo farò ricorso" così il senatore ex M5S e presidente della Commissione Esteri Vito Petrocelli fuori da Palazzo Madama dopo la decisione della Giunta per il regolamento del Senato di dare il via libera allo scioglimento della Commissione Esteri.

Petrocelli: Tweet con 'Z' fu provocazione contro stagnazione

Rifare il Tweet del 25 aprile sulla Liberazione con la Z maiuscola? "Si' lo rifarei. L'ho fatto per provocare una situazione stagnante in cui tanti altri, persone normali, non vogliono aderire a una campagna di massificazione unificata. Sono tempi in cui essere moderati probabilmente serve a poco". Lo dice il senatore M5s, Vito Petrocelli.

Senato: Petrocelli, con me ostracismo e esagerazioni mediatiche

" Dal mio punto di vista e'la logica conseguenza dell'ostracismo e delle esagrazioni mediatiche avvnute dopo che non ho votato" la risoluzione di maggioranza sull'Ucraina. Lo dice il senatore M5s, Vito Petrocelli. "E' una vendetta della gran parte dei gruppi parlamentari che considero pericolosamente schierati sul fronte guerrafondaio", aggiunge.

Petrocelli: "Il M5S di Conte con il fazzoletto al taschino non è il mio Movimento"

"Io ero un Cinque stelle e non sono mai stato un moderato. Oggi Conte fa del fazzoletto nel taschino l'emblema di un Movimento 5 Stelle che non è il mio. So che molti lo imitano ma non è il mio Movimento" così il senatore ex M5S e presidente della Commissione Esteri Vito Petrocelli fuori da Palazzo Madama dopo la decisione della Giunta per il regolamento del Senato di dare il via libera allo scioglimento della Commissione Esteri.

M5s: Petrocelli, lasciato a bagnomaria. Inizio infastidirmi

"Questa situazione di tenermi a bagnomaria da un mese e mezzo con un 'sei fuori sei fuori e poi non essere fuori' comincia darmi un po' fastidio". Lo dice il senatore M5s, Vito Petrocelli, rispetto alla sua posizione nel Movimento . "Oggettivamente non capisco perche' avrei dovuto mettermi in questa situazione. Sicuramente non mi sta bene. Se i 5s vogliono cacciarmi confermo che non faro' ricorso, perche' e' una decisione politica, legittima", non come "questa farsa", aggiunge parlando della decisione della Giunta del Regolamento che ha deciso di sciogliere la commissione Esteri del Senato da lui presieduta. Una farsa "mascherata da provvedimento amministrativo", sottolinea.

Petrocelli: "Richiesta a Draghi di riferire in Aula è pre-propaganda elettorale M5S"

Senato: Petrocelli, mai ricevuta notifica espulsione da M5s

"Mai ricevuto nessuna notifica" di espulsione da M5s. "Quindi faccio parte del Movimento a tutti gli effetti". Lo ha detto il senatore M5s, Vito Petrocelli. " Non la ho ricevuta io e mi pare nemmeno il presidente Casellati che dovrebbe disporre il mio passaggio al gruppo Misto. Il presidente Conte aveva annunciato" la mia 'cacciata' "giorni prima" del no alla fiducia sul dl Ucraina, ha ricordato

