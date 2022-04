"Il mio tumore". Roberto Giachetti, Italia Viva, annuncia la sua malattia

"La mia vita subisce un altro ribaltamento e questo di per se non è un male. Poi bisogna capire come si prosegue"



Deputato Roberto Giachetti annuncia in un post la sua malattia Deputato Roberto Giachetti annuncia in un post la sua malattia Deputato Roberto Giachetti annuncia in un post la sua malattia Anche se "geloso del mio privato" Milano, 24 apr. (askanews) - "Il mio tumore". È l'incipit del post pubblicato su Facebook con cui Roberto Giachetti, deputato di Italia viva, spiega di essere malato e di essere stato sottoposto a un intervento dopo Pasqua. "La mia vita subisce un altro ribaltamento e questo di per se non è un male. Poi bisogna capire come si prosegue. Per ora (con questa roba certezze non sono a disposizione!) le condizioni di proseguire sembrano esserci e questo già basta a trovare numerose ragioni per occupare e dedicare il tempo necessario al tanto che ancora ho da fare nella mia vita", aggiunge Giachetti.



Il politico spiega i motivi per cui ha deciso di rendere pubblica la malattia: "Chi mi conosce sa quanto sia sempre stato maniacalmente geloso del mio privato e quindi si può immaginare quanto la scelta di questo post sia stata ponderata. Sono giorni, però, che ricevo messaggi preoccupati per i (2!) giorni di assenza dalla rassegna stampa su RadioLeopolda. Ieri poi ho capito che qualche amico già lo aveva saputo. Insomma, come probabilmente è normale che sia, la cosa stava già circolando. Ho pensato, quindi, anche per cercare di evitare quel compassionevole chiacchiericcio che non amo per nulla, di comunicarlo io, direttamente, nella semplicità che la cosa rappresenta".

