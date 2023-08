Vannacci a “La Piazza” diventa un caso nazionale “Non sapevo ci fosse Salvini"

Vannacci a “La Piazza” diventa un caso, ma lui assicura: "Ci sarò, non ho pregiudizi"

La presenza di Roberto Vannacci (il generale finito nell'occhio del ciclone per il libro "Il mondo al contrario", definito razzista e omofobo) a "La Piazza" diventa un caso nazionale. L'annuncio ufficiale della sua presenza alla kermesse di affaritaliani.it è stato fatto questa mattina dal direttore Angelo Maria Perrino alla trasmissione di La7, L'aria che tira, ma subito dopo la notizia ha cominiciato a rimbalzare su tutte le agenzie stampa e, interpellato dall'Adnkronos, Vannacci ha risposto: "Quando ho ricevuto e accettato l'invito non sapevo che la kermesse avesse una connotazione politica. Sto accettando inviti da parte di tutte le testate che me lo chiedono perché non ho pregiudizi nei confronti di nessuno visto che la mia pubblicazione non è politica", ha risposto. A "La Piazza", infatti, ci saranno anche ospiti come i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

VANNACCI A "LA PIAZZA" DI CEGLIE MESSAPICA: L'ANNUNCIO DEL DIRETTORE PERRINO SU LA7

Negli ultimi giorni è stata ipotizzata una "discesa in campo" da parte del generale finito nella bufera. C'è chi sostiene che sia un'operazione a tavolino per superare a destra la Meloni e creare uno spazio politico che con Vannacci partirebbe già con un milione e mezzo in più di voti. Infatti, secondo l'analisi di affaritaliani.it, il generale da solo vale già il 4%. Ma, come le cronache politiche riportano, anche la Lega di Matteo Salvini sarebbe pronta ad accogliere il militare. Ad alimentare le voci la telefonata "cordiale" intercorsa tra i due qualche giorno fa. Da qui il caso che sta montando per la sua presenza a "La Piazza" di Ceglie Messapica, fortunata kermesse di affaritaliani.it arrivata alla sua sesta edizione.

"Non lo sapevo nella maniera più assoluta", assicura Vannacci quando gli si chiede esplicitamente se fosse a conoscenza della presenza di mezzo governo, confermando comunque la sua partecipazione all'appuntamento: "Io quando dò una parola in genere la mantengo quindi se ho preso un impegno lo mantengo, ma non vedo neppure per quale motivo non dovrei andare - osserva -. Se ci fosse stato Piero Fassino o altri ci sarei andato lo stesso".

Il generale ribadisce che tuttavia questo non significa una discesa in campo anche se nel futuro mai dire mai: "Faccio il soldato, come persona prudente e saggia non chiudo mai le porte, ma non solo rispetto alla politica: se uno, un domani, mi chiedesse di fare l'imprenditore e la cosa mi dovesse piacere perché dovrei rifiutare in anticipo? Non è saggio. Mi piace il mio lavoro e fare il soldato, ma qualora avessi un domani intenzione di cambiare idea prenderò in esame tutte le opportunità che mi si preparano davanti".