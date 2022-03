Calcio: Roberto Mancini resta alla guida della nazionale azzurra

Mancini: "Con Gravina siamo allineati"

"Ho parlato in questi giorni con il presidente Gravina, siamo allineati su tutto. Ne riparleremo poi con calma, vedremo cosa migliorare". Così Roberto Mancini anticipa la sua decisione di rimanere commissario tecnico della nazionale azzurra di calcio fino al 2026, nonostante la cocente delusione per la mancata qualificazione ai mondiali in Qatar. Si attende ora l’ufficialità, che potrebbe arrivare a brevissimo, ma l’accordo tra la Figc e l’allenatore campione d’Europa è ormai cosa fatta.

