Coppa Italia, Juventus-Inter dove vederla: la finale si gioca domani 11 maggio alle 21

Domani 11 maggio 2022 si terrà la finale di Coppa Italia Juventus-Inter. Le due squadre si incontreranno quindi nuovamente dopo le due sfide di campionato (un pareggio e una vittoria per i nerazzurri) e la Supercoppa Italiana alzata a gennaio dalla squadra di Simone Inzaghi. I bianconeri arrivano alla sfida con la qualificazione in Champions League in tasca mentre l'Inter resta in corsa per lo Scudetto, fermo restando un passo falso del Milan. Juventus-Inter, dove vederla? La partita sarà disponibile in chiaro in TV e gratuitamente in streaming.

Il club di Torino ha vinto la Coppa Italia per 14 volte e l'ultimo successo risale alla scorsa stagione contro l'Atalanta. L'Inter invece l'ha alzata in 7 occasioni. L'ultima l'ha vinta sotto la guida di Leonardo contro il Palermo nella stagione 2010-2011.

Coppa Italia, Juventus-Inter dove vederla in TV e streaming

La finale di Coppa Italia si giocherà quindi mercoledì 11 maggio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio sarà alle 21:00. La direzione di gara è stata affidata a Paolo Valeri. Juventus.-Inter, dove vederla? La partita sarà disponibile in chiaro su Canale 5 e in streaming sul sito di Sportmediaset o tramite la piattaforma Infinity via web o app.

Juventus-Inter formazioni: le scelte dei due allenatori

Allegri schiera Perin in porta come per tutta la competizione. Al centro De Ligt e Chiellini, affiancati sulle fasce da Danilo e Alex Sandro nonostante il recupero di Pellegrini. A centrocampo troveremo Arthur nel ruolo di regista con Zakaria e Rabiot interni. In attacco Vlahovic resta il punto di riferimento a formare il tridente con Morata e Cuadrado. Locatelli è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe giocare uno spezzone.

Inzaghi schiera invece il portiere titolare Handanovic. Nella difesa a tre torna Bastoni con Skriniar e De Vrij. A centrocampo Brozovic è affiancato da Barella e Calhanoglu. Sulle fasce spazio a Dumfries e Perisic. In attacco ci sarà la coppia Dzeko-Lautaro.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko

