Fitness: a Riminiwellness gli ultimi trend dal Dance workout al Ballet Fit

Fitness, a Riminiwellness le ultime frontiere dell'allenamento

Mancano pochi giorni alla grande festa dell'universo del fitness e del benessere che si terrà alla fiera di Rimini dal 2 al 5 giugno. RiminiWellness 2022, questo il nome della manifestazione di Italian Exhibiton Group giunto alla 16esima edizione, coinvolgerà i visitatori in inedite attività sportive oltreché nelle tradizionali forme di allenamento.

Il pubblico che vorrà partecipare all'evento in prima persona potrà allenarsi con la guida di trainer e presenter di fama internazionale che saranno a disposizione nell’area ‘Active’ per le quattro giornate per lezioni, stage e corsi con diversi livelli di difficoltà e rivolti a diverse fasce d'età.

Per chi ama l'allenamento total body, sarà imperdibile la Dance workout, un programma di allenamento che alterna sessioni di cardio ballato a esercizi focalizzati su zone specifiche del corpo come Abs e gambe.

Anche la novità del Ballet Fit, allenamento coreografico ideato dalla ballerina Gloria Morales che unisce esercizi di danza classica come il riscaldamento alla sbarra, al fitness con esercizi cardio e stretching a terra, permette di tonificare, migliorare l’elasticità muscolare, aumentare la resistenza e correggere la postura; in fiera anche Gpassé, un format ideato da Giulia Pagliaccia e Gil Lopes che utilizza le basi della tecnica di 'barre' della danza in versione dinamica e fluida per un allenamento completo e dai benefici cardiovascolari.

Anche l’Esercito Italiano sarà presente in fiera con i suoi percorsi di Military Fitness e la sua web radio. Gli istruttori della Brigata paracadutisti 'Folgore' guideranno i partecipanti con procedure tipicamente militari nell’esecuzione di esercizi ginnici propri dell’addestramento tattico operativo, mentre quelli di roccia delle Truppe Alpine accompagneranno il pubblico nell’uso della parete di arrampicata allestita per l’occasione in tutta sicurezza.

Fitness, a Riminiwellness la sfida sono gli allenamenti Hiit - High Intensity Interval Training

Tornano a RiminiWellness anche Jill Cooper, per presentare Fluid, il suo nuovo allenamento a corpo libero, The Pole Arena, una vera sala da pole dance interattiva per avvicinarsi a questo mondo, e Zumba, sia nella versione classica, sia nella variante Strong Nation che rientra nella categoria cardio ad alta intensità Hiit (High Intensity Interval Training) e si basa su un metodo inverso rispetto agli allenamenti della categoria: i movimenti nascono prima della musica, non si adattano ad essa. In quest’area rientrano gli allenamenti funzionali e quelli che integrano le tecniche del combat e le strategie del functional training al fitness group su base musicale.

Revoring Academy propone 14 masterclass aperte a tutte le fasce d’età per approcciarsi all’utilizzo del Revoring, una catena elastica formata da quattordici anelli che rappresenta una proposta versatile e rivoluzionaria nel mondo dell’allenamento funzionale total body e che unisce i benefici dell’allenamento in sospensione a quelli della resistenza elastica.

Gli amanti dell’allenamento outdoor ad alta intensità potranno sperimentare invece la Obstacle Course Run, una tipologia di gara nata negli Usa verso la fine degli anni ‘80 che si ispira agli allenamenti dei corpi militari statunitensi e che consiste in una corsa su percorsi a ostacoli su terreni sterrati o con dislivelli lunghi dai 3 ai 15 km. Alle novità della manifestazione si affiancano storici protagonisti di RiminiWellness come Cross Cardio, Indoor cycling e Calisthenincs.

Fitness, a Rimini in conteporanea anche la competizione sportiva Italian Showdown

Italian Showdown, la più grande competizione sportiva annuale riconosciuta e accreditata del marchio CrossFit, si svolge in parallelo con RiminiWellness per il secondo anno consecutivo, dopo la compresenza con l’Active Edition del 2021. Le iscrizioni sono aperte a tutti, dai principianti, ad atleti di livello intermedio fino a quelli più esperti. Ciascuno ha la possibilità di mettersi alla prova in base alle proprie capacità sullo stesso campo di gioco e al fianco di atleti d’élite provenienti da tutto il mondo.

