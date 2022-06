Fondazione Milano Cortina: l'ad Novari salta il cda, voci di imminente addio

Rumors: snobba i consiglieri per incontrare il ministro D'Incà

L'ad della Fondazione Milano Cortina Vincenzo Novari non partecipa al cda convocato per oggi, 1 giugno 2022. Un appuntamento fissato da tempo, ma che il manager non rispetta per il sopraggiungere di nuovi impegni. Il pomo della discordia, si mormora, sarebbe un meeting con il ministro grillino Federico D’Incà, titolare dei rapporti con il Parlamento.

Un'assenza sospetta, quella di Novari, anche perché è ormai palpabile il mal di pancia degli enti locali coinvolti nel progetto Olimpiadi 2026 in merito allo stato di avanzamento dei lavori. Persino Mario Draghi ha chiesto una relazione in merito, ma non avrebbe ancora deciso definitivamente di rimuovere Novari.

Se davvero costruirà un asse politico con il M5S, come si sussurra, per rimuoverlo ci vorrà l'impegno comune del Coni e anche delle regioni e dei comuni coinvolti. Una svolta per nulla scontata, soprattutto alla vigilia di una tornata elettorale nella quale il peso del M5S, in coalizione con il centrosinistra, potrebbe rivelarsi decisivo.

