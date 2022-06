Italia ripescata ai Mondiali in Qatar, Fifa-Ecuador: caso Castillo, sentenza

Italia ai Mondiali, Fifa decide su Ecuador-Byron Castillo. Cile e Perù in pole position

Caso Ecuador: ci siamo. La Fifa dovrebbe decidere venerdì 10 giugno 2022 sulla nazionalità di Byron Castillo, che, stando alle proteste del Cile, sarebbe di orgine colombiana e non avrebbe titoli per giocare nella nazionale ecuadorena qualificatasi ai Mondiali in Qatar davanti al Perù e allo stesso Cile. “Sarebbe scandaloso se la Fifa non facesse approfondimenti sulle prove che certiificano che Castillo non è selezionabile per l’Ecuador perché è colombiano”, le parole dell’avvocato della federazione cilena, Eduardo Carlezzo, in una conferenza stampa così come riportato da Espn Cile. Stando al legale, sono concrete le possibilità di un’esclusione del Mondiale in Qatar dell’Ecuador. Da qui a dire che potrebbe essere l'Italia a venire ripescata, come noto, ce ne passa. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina nei giorni scorsi è stato chiaro sul tema.

L'appiglio dell'articolo 6 Fifa tiene aggrappato alle speranze i tifosi azzurri, ma nel concreto, se la massima Federazione calcistica mondiale che ha in Gianni Infantino il suo presidente dovesse privilegiare l'Italia di Mancini (per giunta eliminata nelle semifinali dei playoff dalla Macedonia del Nord, poi sconfitta nel match decisivo contro il Portogallo) anziché una nazionale del Sudamerica con tutta probabilità scoppierebbe una rivoluzione.

