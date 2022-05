Neymar-Psg addio (rivelazioni su Mbappè): le voci sulla Juventus e.. la verità

Neymar-Psg, addio. L'apertura di Mbappè sulla cessione di O Ney

"Mbappé non è contrario alla cessione di Neymar". Lo scrive l'Equipe, giornale da sempre super informato sulle vicende del Psg. Una notizia bomba che arriva a pochi giorni dal rinnovo da record dello stesso Mbappè con il Paris Saint Germain (si parla di 120 milioni alla firma e 50 a stagione fino al 2025: con il Real Madrid beffato dopo aver sognato il colpo galactico nell'ultimo anno). Stando a queste indiscrezioni i rapporti tra i due non sarebbero al top e quindi il club prenderebbe in considerazione l'ipotesi di vendere il giocatore per cui nel 2017 pagò 222 milioni di euro pur di strapparlo al Barcellona.

Neymar-Psg: Juventus, Newcastle e le parole del brasiliano: "Rimango"

Neymar via dal Psg? Subito qualcuno ha ipotizzato un suo arrivo in Italia, alla Juventus. Ma il colpo di mercato è totalmente fuori dai parametri della nostra serie A. O Ney ha un contratto fino al 2025, da 43 milioni lordi e 30 netti all'anno, che, se portato fino alla sua scadenza, gli darebbe un ulteriore bonus di 50 milioni di euro. Cifre da fantascienza che pochissimi club al mondo possono pensare di pareggiare. Secondo quanto riporta The Sun, Il Newcastle del fondo saudita Pif, è una delle poche società che può avere l'interesse a prendere Neymar (voci che girano da settimane). Ma il giocatore nel frattempo fa catenaccio sulle voci di addio al Psg. "Per il momento non è arrivato nulla alle mie orecchie, ma da parte mia la verità è che rimango", ha detto Ai ai microfoni di 'Oh My Goal'.

