Sci, Sofia Goggia nella bufera: “Non ci sono omosessuali nello sci maschile”

Polemiche social per le parole di Sofia Goggia

Sofia Goggia finisce fuori pista. E questa volta non in una gara di sci. La campionessa olimpica di Pyeongchang 2018 è finita nel mirino dei social per un passaggio, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, sul tema dell'omosessualità.

"Se ci sono omosessuali tra gli atleti? Tra le donne qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no. Devono gettarsi già dalla Steif di Kitz", la considerazione della sciatrice bergamasca, che ha fatto riferimento alla difficile pista austriaca e si è espressa anche sulla possibilità che i transgender gareggino con le donne.

"A livello di sport, un uomo che si trasforma in donna ha caratteristiche fisiche, anche a livello ormonale, che consentono di spingere di più - ha spiegato -. Non credo allora che sia giusto".

