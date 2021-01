“Crea Casa Home”. Nasce il portale dove il design è a portata di tutti

“Crea Casa Home”. In un momento storico in cui, complice la pandemia, gli acquisti online sono schizzati alle stelle, un’ingegnosa giovane imprenditrice torinese ha creato Crea Casa Home, un portale dove chiunque possa acquistare arredi di design a prezzi accessibili, con pagamenti online sicuri e controllati e spedizioni gratuite su tutto il territorio nazionale.

CREA CASA HOME

“Crea Casa Home vuole essere un luogo senza confini fisici dove chiunque può personalizzare il proprio spazio”, dice Valentina Franco, ideatrice del portale. La differenza con gli altri ecommerce ciononostante è di fondamentale importanza e le preme sottolinearla. Non si tratta, ci spiega con sollecitudine, di un convenzionale magazzino asettico, riproposto on line a prezzi stracciati come accade spesso.

Valentina Franco ha creato questo sito come luogo di ispirazione, dialogo e comunicazione, che sia "una community in fermento attenta ai nuovi trend abitativi, al gusto, al fascino made in Italy"

NUOVO CONCETTO DI HABITAT

“È una visione d’impresa che vuole fondere e dare nuova vita al concetto di Habitat”, continua Valentina Franco, riferendosi alla parola istrionica portavoce delle sfumature che arricchiscono questo progetto ambizioso. “Il fine è quello di far emergere la propria personalità stilistica dallo stato di costrizione di questa contemporaneità sterile e farsi sollecitare dalle proposte di Crea Casa Home”.

La duplice veste di Crea Casa Home trova la sua espressione nell’aprire le porte ai clienti che necessitano di un luogo di ispirazione per ridefinire l’abitabilità del proprio luogo identificato come ambiente intimo. A questo proposito il team di search & development di Crea Casa Home è costantemente al lavoro per scovare nuovi item experience da proporre alla community.

PARTNERSHIP CON SOISY - PAGAMENTI GARANTITI

Gli acquisti online sono garantiti e sicuri grazie alla partnership con la Startup Soisy, scelta tra molte per l’opzione dl pagamento a tasso zero fino a 12 rate, per dare il massimo confort ai clienti.

VALENTINA FRANCO

Valentina Franco

CEO e Co-Founder del progetto Crea Casa Home, Valentina Franco è una giovane imprenditrice torinese con un’anima tutta commerciale, alla quale nella vita piace mettersi alla prova superando ogni volta i propri limiti. L’idea di questo portale le è venuta nel 2014, mentre creava personalmente un tavolino artigianale che ancora tiene nel suo soggiorno, con caratteristiche che solo successivamente avrebbero iniziato ad andare di moda.

Se non trovi niente che ti soddisfi a prezzi accessibili, perché non provare a crearsi i propri arredi da soli e dare la possibilità ad altri di esprimere il proprio stile con una spesa congrua alle proprie tasche? Questa è stata l’origine di tutto.

Quellavalentina Consulting

Valentina è anche CEO e fondatrice di Quellavalentina Consulting, la sua società di marketing con la quale indirizza gli imprenditori come lei verso la giusta direzione per il successo delle proprie imprese, nonché amministratore delegato della società Crea Casa Luxury Living, primaria compagnia operante nell’ambito dell’efficientamento energetico ed attiva con cantieri in tutta Italia impegnati nel rilancio dell’edilizia eco sostenibile.

Sito: www.shop.creacasa.net

Ig: https://www.instagram.com/creacasahome/

Fb:https://www.facebook.com/Creacasahome