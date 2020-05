Credito Italia. Nuova giustizia immobiliare secondo Andrea Maurizio Gilardoni

A BERGAMO LA PRIMA ASTA ETICA IMMOBILIARE

Se il ricavato di un immobile venduto all’asta è insufficiente a sanare un debito, l’acquirente della casa provvede a estinguere la parte restante. È questo un esempio di asta etica immobiliare, il cui primo caso in Italia si è verificato in provincia di Bergamo. A Grassobbio, per la precisione, dove S.F. e il suo compagno F.P., titolari di una ditta, hanno ottenuto la cancellazione della pendenza con UniCredit Banca, grazie all’intervento di Credito Italia - azienda che offre servizi a utenti che si trovano, per diversi motivi, nella situazione di avere una casa pignorata e/o in vendita all'asta – che, dopo aver acquistato il trilocale della coppia, ha chiuso una trattativa con l’istituto bancario per cancellazione di tutti i debiti, tramite una rinuncia agli atti. “Un aiuto inaspettato e ben gradito di questi tempi” dichiara commossa e incredula la coppia che, in seguito a problemi economici, ha accumulato debiti con altri due soggetti oltre alla banca, per via del mutuo acceso sul trilocale, acquistato nel 2008 e messo all’asta negli ultimi anni per ben due volte senza successo, per mancanza di pubblico.

CREDITO ITALIA ACQUISTA UNA CASA ED ESTINGUE IL DEBITO DI UNA FAMIGLIA

La loro storia non è così passata inosservata a Jennifer e Gabriele Ubbiali, due affiliati di Credito Italia, gruppo, ideato da Andrea Maurizio Gilardoni - noto imprenditore e business angel nel campo immobiliare - e gestito dalla compagna Lucijana Lozancic, che opera su tutto il territorio nazionale, unendo il profitto all’etica e dando una mano a chi ne ha bisogno attraverso una rete di professionisti nel settore del mattone e dei crediti bancari in sofferenza.

A marzo 2019, i due affiliati hanno quindi proposto alla coppia, ottenendo risposta positiva, di subentrare nella trattativa con i creditori (come da prassi per Credito Italia che normalmente acquista le abitazioni, prima che finiscano all’asta, estinguendo il sottostante debito di famiglie e imprese), ma a pochi giorni dalla formalizzazione dell’accordo, uno dei creditori si è tirato indietro.

Il trilocale di S.F. e F.P. è finito così, a inizio luglio 2019, per la terza volta all’asta; stavolta fortunatamente è stato acquistato da parte di Credito Italia, per il prezzo base di 69.800 euro (+ 15% di spese). Tutto bene quel che finisce bene, peccato però che la cifra della vendita non bastasse per estinguere la pendenza con UniCredit che vantava nei riguardi della coppia un ulteriore credito di 43.600 euro; di qui l’iniziativa di Credito Italia che ha provveduto al Saldo e Stralcio, liberando così la famiglia dal debito.

Andrea Maurizio Gilardoni, fondatore di Credito Italia, ci confida: “E' l’esempio di una nuova giustizia immobiliare”

Andrea Maurizio Gilardoni

Quello di Grassobbio è il primo caso italiano di asta etica immobiliare, operazione che Credito Italia intende replicare, divenendo il portavoce nazionale di una nuova “giustizia immobiliare" come ribadisce Andrea Maurizio Gilardoni "soprattutto in un momento come questo in cui c’è necessità di sostenere nuclei famigliari e piccole imprese per far ripartire il nostro Paese”.

Andrea Maurizio Gilardoni, fondatore di Credito Italia, nel suo corso "Guadagnare con le case" con oggi all’attivo oltre 6.000 partecipanti, illustra sempre che “l’asta etica è uno dei primi obiettivi da conseguire in questo mestiere affinché sia realmente sostenibile per un vantaggio reciproco fra operatori, finanziatori, creditori ed esecutati”.

Rendimento Etico

Del resto l’etica fa parte del DNA sia di Credito Italia, sia di Rendimento Etico, la correlata piattaforma italiana di lending crowdfunding immobiliare, sempre ideata da Gilardoni, che da sempre devolvono un contributo economico e sociale nei confronti degli ex proprietari degli immobili, supportandoli nel trovare una nuova sistemazione in tempi brevi, spesso pagando loro un periodo di affitto, aiutandoli a trovare lavoro, alimentando un fondo di beneficenza e tante altre iniziative a sostegno di categorie più sfortunate.