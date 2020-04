Emergenza Covid-19? Arriva Smart Protection di Leonardo Assicurazioni

Leonardo Assicurazioni lancia Smart Protection, il programma assicurativo per affrontare l’emergenza

La salute, il reddito, i propri cari: sono questi i tre ambiti che principalmente, in questo momento di emergenza sanitaria e sociale, preoccupano la maggior parte degli italiani. Timore di ammalarsi, di non poter provvedere alla propria famiglia, di perdere il lavoro o vedere ridotta la propria attività.

Smart Protection

Per rispondere in modo immediato e concreto a questo scenario, Leonardo Assicurazioni lancia un nuovo programma assicurativo: Smart Protection.

Come Partner di vita sempre vicino ai propri clienti in ogni momento della loro vita, e consapevole che attivarsi oggi sia fondamentale per essere più sereni domani, sapendo di non essere soli nell’affrontare le emergenze ma soprattutto di non trovarsi impreparati davanti agli imprevisti che si presentano, l’azienda ha predisposto una soluzione assicurativa in grado di proteggere immediatamente la famiglia, il reddito e la salute delle persone e le cui garanzie si intendono anche alle infezioni dovute a Covid-19.

Smart Protection, infatti, prevede:

Video consulto medico specialistico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Spese mediche in caso di ricovero per grandi interventi e malattie oncologiche

Diaria da ricovero e da convalescenza

Indennizzo per ricovero e cure intensive Indennizzo per perdita dell’impiego

Sostegno economico per conseguenze sulla salute

Capitale disponibile da subito in caso di premorienza per qualsiasi motivo

Qui il link

http://www.leonardoassicurazioni.it/leonardo-assicurazioni-generali-milano-contatti/