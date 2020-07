Scuola Futuro Lavoro, eccellenza didattica creata a Milano da Massimo Montini

L’istituto Scuola Futuro Lavoro si avvale di uno spazio didattico ultra moderno, con a disposizione strumentazione e tecnologie altamente professionali, dotato di pareti fonoassorbenti in legno microforato, per un miglior comfort acustico. Tutte gli arredi sono studiati per massimizzare l’apprendimento, eliminando ogni fonte di distrazione, mantenendo le superfici interne il più essenziali possibili, con particolare attenzione all'acustica e agli aspetti termici. Le aule hanno una capienza massima di i 12 alunni, per garantire il rapporto diretto con il docente e favorire la metodologia didattica attiva del "Cooperative Learning”.

Massimo Montini, fondatore della Scuola Futuro Lavoro, è presidente della Fondazione "Un futuro per l'Asperger". Eleonora Boneschi è la Coordinatrice Didattica della scuola.

Intervista a Massimo Montini

Come sono nati l'idea e il progetto di Scuola Futuro Lavoro?

"Ho pensato alla grande quantità di potenziale intellettivo inespresso ci fosse e a quanto spreco di risorse ne derivasse" - dice Massimo Montini.

“Spesso la volontà non è sufficiente, alcuni giovani necessitano di essere accolti in un sistema scolastico in grado di valorizzazione le risorse e incoraggiarne lo sviluppo dei talenti. Il grave problema dell’abbandono scolastico coinvolge infatti anche quei giovani che hanno ottenuto un titolo di studio che non corrisponde alle reali aspirazioni e competenze o che hanno fatto un percorso didattico caratterizzato da risultati insufficienti e progressivo disimpegno dall'istruzione. Ho sentito la spinta a creare una scuola che potesse garantire percorsi didattici specialistici volti a valorizzare le abilità degli studenti e a conferire loro professionalità in risposta alle esigenze del mercato occupazionale territoriale.

Scuola Futuro Lavoro si qualifica così come una scuola post diploma altamente qualificata, strutturata per formare figure professionali dotate di un'alta specializzazione tecnologica e innovativa; rappresenta una valida alternativa al percorso universitario, particolarmente adatta per quegli studenti che desiderano intraprendere un tracciato didattico più breve, capace di concentrare in un monte-ore più ridotto lo sviluppo di competenze direttamente spendibili in ambito occupazionale”.

Come una scuola votata all’inclusività riesce a conciliare i bisogni dei ragazzi Asperger con altre fragilità che possono caratterizzare un’aula scolastica?

“La scuola fin dalla sua origine è votata alla promozione di un’educazione interculturale capace di trarre valore dalla convivenza costruttiva in un tessuto multiforme. Non si è mai pensato a una Scuola esclusiva per studenti Asperger, al contrario è aperta a chiunque voglia intraprendere un percorso formativo professionalizzante nelle aree disciplinari proposte.

L’intento è sempre stato quello di inserire in una struttura educativa di qualità, accorgimenti ambientali, sensoriali e didattici che potessero favorire un percorso proficuo anche per questi studenti. Le criticità nel funzionamento socio-relazionale spesso accompagnate da deficit delle abilità comunicative, sensoriali e da comportamenti ripetitivi e interessi ristretti possono compromettere l’opportunità di un percorso didattico soddisfacente. La messa in campo di dispositivi utili a massimizzare l’apprendimento e a eliminare elementi di deconcentrazioni, non solo risultano indispensabili a rispondere ai bisogni di studenti Asperger, ma risultano di valore anche per soggetti che non presentano simili fragilità.

La semplificazione dell’ambiente percettivo, la cura del comfort acustico, la presenza di una sala di decompressione e l’adozione di metodologie didattiche attive come il cooperative learning e il learning by doing, sono tutti aspetti che possono migliorare la qualità formativa per qualsiasi alunno”.

Quali consigli darebbe alla scuola tradizionale?

“Credo che la Scuola debba adottare una struttura meno rigida e debba aspirare a un servizio sempre più centrato sui bisogni degli alunni realmente presenti in aula e sempre più aderente alla realtà prossima. I programmi delle scuole superiori di secondo grado soprattutto dovrebbero essere più rispondenti al fabbisogno formativo delle aree occupazionali cui sono rivolti”.

Quali sono le sue 10 regole per la scuola ideale (una sorta di 10 comandamenti)?

Multidisciplinarietà

Differenziazione

Personalizzazione degli apprendimenti

Apprendimento condiviso

Cooperative learning (Lavoro in gruppo)

Learning by doing (Imparo facendo)

Percorso metacognitivo

Ridefinizione di nuovo profilo professionale dei docenti

Equilibrio apparato teorico e pratico-progettuale

Inclusività

In cosa premia e in cosa boccia la scuola tradizionale?

"Non mi permetto di bocciare nessuno, ma credo che la scuola oggi sia chiamata ad affrontare la sfida dell’integrazione; deve mostrarsi capace di accogliere ogni suo allievo nel modo migliore, fornendo risposte soddisfacenti agli specifici bisogni educativi. Il sistema scolastico ha fatto in questo senso molti passi avanti ma è necessario lavorare ancora più assiduamente affinché l’ambiente didattico sia inclusivo e volto a operare per la costruzione di piani educativi idonei a rimuovere gli svantaggi di natura sociale, culturale e economica che ostacolano il raggiungimento dei risultati di apprendimento."

Cosa pensa dell'approvazione della legge che inserisce educazione civica come materia obbligatoria nel prossimo anno scolastico?

"Sono assolutamente favorevole a integrare le attività curricolari con l’educazione supplementare alla convivenza civile mirata, però, non solo a conoscenze teoriche ma allo sviluppo di un senso critico rispetto a temi di comune interesse come la sostenibilità ambientale."