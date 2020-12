Sulla pagina social "sbancaofficial" il King dei pronostici, Luciano C.

Incontriamo il king dei pronostici Luciano C. Da molti è conosciuto per la sua pagina social sbancaofficial, attraverso la quale ha fatto vincere decine di migliaia di italiani. Nell'intervista che segue ci racconta com'è nata la sua passione per pronosticare avvenimenti calcistici e qual è il segreto del suo successo.

Com'è nata la tua passione per il gioco e l'idea di creare una pagina social? “Ho iniziato da molto giovane, poco più che diciottenne, nel periodo in cui il Poker aveva raggiunto l’apice del suo successo, tanto che anche le Tv ci facevano dei programmi in prima serata. Ho iniziato successivamente a condividere le mie previsioni sul mondo del calcio sulle mie pagine social e nell'arco di pochissimi mesi il numero dei miei follower è aumentato vertiginosamente perché le persone con i miei consigli iniziavano a vincere. Nella Pasqua del 2013 ho pubblicato una giocata da 5 euro che generava un moltiplicatore pari a 1.140 volte la posta puntata e praticamente ho fatto fare il vecchio 13 del totocalcio a mezza Italia e da lì è nato il mio personaggio”.



Un aneddoto che ricordi con particolare piacere?

Luciano C.

“L’episodio che ricordo con maggior piacere è stato quando un mio fan mi aveva scritto per essere aiutato e gli risposi che soldi non ne regalavo ma che al massimo potevo dargli una schedina fatta e pagata da me, quindi ho deciso di andare nel suo paese, Aversa, giocarla lì e portargliela personalmente, così che se fosse stata vincente poteva ritirarla lui stesso (perché le giocate si ritirano solo dove vengono fatte)

Quindi andai a consegnargli la giocata fatta e lui per ringraziarmi, mi ha regalato una buonissima pastiera”.

Parto per Roma, metà delle partite nel tratto da Aversa a Roma erano già prese, a quel punto l’adrenalina di tutta la community prende il sopravvento, con il pensiero di tutti rivolto a questo ragazzo 90 minuti dopo fu grande festa per tutti in particolare per il nostro fratellone.

Il giorno dopo riparto per Aversa per andare a riscuotere la vincita perché l’avevo fatta sia per lui che per me, il tutto comunicato come sempre sui social e di conseguenza venni accolto con grande calore e scoprii anche che tutta la città aveva fatto la stessa giocata."



Su cosa si basano le tue previsioni?



“Le mie previsioni si basano su uno studio di tutti i top campionati europei e relative coppe tramite un’analisi statistica esperienza intuito e la classica dose di fortuna che non deve mancare mai”.



Sappiamo che la ludopatia è una malattia molto diffusa: cosa vorresti dire a chi ti segue?



“Ripeto tutti i giorni più volte al giorno di giocare responsabilmente e sempre nei limiti delle proprie possibilità. Per questo motivo, pre match, non mostro mai quanto punto nelle mie giocate perché ognuno deve farlo in base alle proprie disponibilità”.



Quali consigli puoi dare ai principianti che vogliono diventare dei professionisti del settore?



“Per prima cosa direi di imparare a gestire il proprio bankroll poi a gestire le emozioni e poi a saper accettare la sconfitta senza rincorrerla. Per esperienza personale posso dire che queste cose contano ancora di più dell’essere bravi a formulare pronostici vincenti o nell’avere fortuna. La fortuna conta, senza dubbio, ma per uno scommettitore professionista è importante anche uno studio approfondito che porta un rendimento costante nel tempo".



Progetti per il futuro?



“Da poco ho aperto la prima, ed unica, tip agency e con il nostro staff stiamo lavorando su altri progetti ma per il momento non possiamo ancora parlarne”.