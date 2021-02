Covid, sempre più distanti ed esclusi: alla normalità non si tornerà mai più

Senza giri di parole, non so se, come e quando finirà l'emergenza legata al coronavirus. So però con certezza che alla normalità non si tornerà mai più. Certe cose ovviamente torneranno come erano. Ciò varrà verosimilmente per molte cose. Ciò da cui invece difficilmente si tornerà indietro è il principio del distanziamento sociale, ossia la nuova base di organizzazione disciplinare, economica e politica della società. Anche in futuro, se e quando la pandemia finirà, non smetteremo di vivere distanziati socialmente, con tutto ciò che comporta in ogni ambito, dall'economia alla politica e alla società. La società incardinata sul principio del distanziamento sociale semplicemente non è più una società. Semmai è un aggregato di solitudini che unicamente mirano a immunizzarsi reciprocamente (distanziandosi ed escludendosi), dacché si considerano come potenzialmente nocive le une per le altre. Da questo modello di società distopico e orwelliano difficilmente ci libereremo. Così si spiegano i sempre iterati interventi in cui politici, virologi e "professionisti dell'informazione" ci segnalano che anche una volta finita l'emergenza continueremo a vivere distanziati e con le misure emergenziali attive. Già addirittura precisano che anche se vaccinati dovremo egualmente sottoporci al regime disciplinare terapeutico. Che i più non capiscano il fondamento di questa riorganizzazione totale e totalitaria del paradigma di governo delle cose e delle persone è naturalmente parte del problema. Dopo le disavventure del '900, i dispotismi e le tirannidi si presentano in forma inedita: come regimi biosecuritari, che per garantire alla mera vita la sicurezza dal contagio limitano con successo le libertà e i diritti e, insieme, riformulano l'economia e la società in maniera ancor più favorevole ai ceti dominanti; quelli cioè che dall'emergenza pandemica continuano senza posa a trarre beneficio. Tale beneficio, si badi, non è soltanto economico. È anche inevitabilmente politico, se si considera seriamente il nuovo governo autoritario che a colpi di lockdown e di coprifuoco viene imposto ai ceti subalterni. Questi ultimi ora sono trattati come plebei sul piano sociale e politico e, insieme, come appestati e untori sul piano medico-sanitario.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).