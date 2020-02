Dl Intercettazioni, è legge: benvenuti nell’ordine del totalitarismo liberale

Il decreto intercettazioni è legge. Benvenuti nell’ordine del totalitarismo liberale. Si tratta di un totalitarismo del controllo orwelliano, che naturalmente condanna i totalitarismi passati, col solo scopo di legittimare se stesso, surrettiziamente celebrandosi come regno della libertà. Il decreto intercettazioni è la prova del fatto che Orwell era un dilettante: e che la realtà ha da tempo superato le distopie da lui immaginate nel romanzo 1984. I fautori del decreto sostengono che esso rende possibile intercettare i criminali. Gli avversari del decreto sostengono, per parte loro, che esso rende possibile controllare panotticamente gli innocenti.

Il punto dirimente, in fondo, è uno solo e si lascia così cristallizzare: è meglio un colpevole in libertà o un innocente in carcere? Né deve essere obliato il fatto che il servizio di gestione delle intercettazioni sarà gestito da società private: che tutto l’interesse avranno – è ovvio – a far sì che le intercettazioni prosperino praeter necessitatem. È il liberismo, bellezza! Questo sarebbe il titolo, se si trattasse di una pellicola. E invece, purtroppo, è la realtà: una realtà essa stessa a tinte distopiche e orwelliane, in cui tutti – omnes et singulatim – saremo controllati potenzialmente sempre, secondo il modello del Panopticon tematizzato da Bentham e poi studiato da Foucault.

Una realtà, lo ripeto, a tutti gli effetti da incubo, in cui società private potranno lucrare sulla nostra vita, sorvegliandoci ininterrottamente. Insomma, il 1989 ci aveva promesso la fine dei totalitarismi rossi e bruni: e, invece, ha posto in essere un nuovo e ancor più subdolo totalitarismo, né nero né rosso, ma color arcobaleno, che, oltretutto, si contrabbanda come impero della compiuta libertà. Aveva ragione Adorno: nel totalitarismo a forma di merce, l’onnipervasività della repressione e la sua invisibilità sono la stessa cosa.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).