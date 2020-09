Virus? Certo che c'è.. e viene cavalcato per legittimare la svolta autoritaria

Non ho ancora capito, lo ammetto, se siete totalmente acefali o semplicemente in cattiva fede per non capire che non è, per parte mia, in questione l'esistenza del virus, ma la nuova razionalità politica che sul virus viene fondata. Davvero non capite che il virus c'è e, insieme, viene cavalcato come nuovo instrumentum regni per legittimare una svolta autoritaria del modo capitalistico della produzione?



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).