Pagamenti pos, finlandesi indebitati. Ecco perché tolgono i contanti in Italia

Come si voleva dimostrare, è il caso di dirlo. Grazie al Pos e agli acquisti elettronici: le famiglie della Finlandia si sarebbero indebitate del 127% in relazione al loro reddito. Lo rivela direttamente la banca di Finlandia. Ad avviso di Jenni Hellstrom, direttore della comunicazione della Banca di Finlandia, ciò dipenderebbe dalla scarsa "educazione finanziaria" (splendido ossimoro!) e dal fatto che si è persa la materialità del contante: "quello che vediamo è che, soprattutto tra i giovani, ma anche tra altre fasce della popolazione, a volte capita che il conto di quanto effettivamente speso non venga considerato. Pagare è così facile che non viene più data così tanta attenzione”. Di cosa vi stupite? E' anche per questo che ci costringono a usare le carte, sopprimendo il contante: per renderci tutti indebitati, e dunque schiavi del sistema bancario. Un argomento in più per difendere il contante!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).