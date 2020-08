Rispettare gli africani non significa deportarli dall'Africa

Rispettare gli africani, cari militonti dell'arcobaleno, non significa deportarli dall'Africa, come vi fan credere i padroni. Significa far cessare il colonialismo, lasciarli liberi di autodeterminarsi, non sfruttare più le loro terre. Significa riconoscere la loro sovranità. Invece accade che chiamiamo integrazione e accoglienza le oscene pratiche di deportazione e di sfruttamento volute dal padronato e glorificate dai monopolisti della parola politicamente corretta ed eticamente corrotta.