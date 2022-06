Covid, maturità senza mascherine. Costa: "L'obbligo non ha più senso"

Mascherine all'Esame di maturità, Costo: "Verso l'abolizione dell'obbligo"

Mascherine all'Esame di maturità sì o no? Continua la polemica. "Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l'abolizione dell'obbligo di mascherina per gli studenti che sosteranno gli esami di maturità. Un'indicazione chiara sulla questione deve essere data dal governo", ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Mascherine maturità, Bassetti: "Stiamo rasentando il ridicolo"

Sul tema è intervenuto anche Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Sulle mascherine all'esame di maturità "stiamo continuando a sbagliare. Sì per la prova scritta e no per gli orali? Semmai dovrebbe essere il contrario: agli orali, proprio perché una persona parla, ci dovrebbe essere più rischio potenziale per gli altri. Stiamo rasentando il ridicolo", ha detto All'Adnkronos.

"Ripeto ancora una volta che bisognerebbe uscire da questa logica dell'obbligo - ribadisce l'infettivologo - e dare una forte raccomandazione all'utilizzo delle mascherine, dicendo come si devono usare e chi è meglio che le usi. Basta con questa filosofia dell'obbligo che, credo, ha anche stufato. Dobbiamo arrivare a una maggiore compartecipazione e partecipazione della gente a queste misure".

Covid, sono 22.104 i nuovi casi in Italia, 60 i decessi

Sono 2.104 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 21.554). Sale così ad almeno 17.634.065 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 60 (ieri 63), per un totale di 167.365 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 16.845.734 e 24.853 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 23.745). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 620.966, pari a -2.455 rispetto a ieri (-1.796 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 187.234, ovvero 17.137 in più rispetto a ieri quando erano stati 170.097. Il tasso di positività è al 11,8%; ieri era 12,7%.

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -86 (ieri -72), per un totale di 4.076 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -3 (ieri -1) si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno per un totale di 193 malati gravi, con 22 ingressi in rianimazione (ieri 24).

