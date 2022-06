Compleanni oggi: i compleanni VIP del 9 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 9 giugno 2022

Oggi 9 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Sara Tommasi

Nata a Narni il 9 giugno 1981, oggi compie

Sara Tommasi è una ex modella e showgirl. Laureata alla Bocconi, inizia la carriera in TV come veejay per All Music ma ottiene maggiore popolarità come concorrente de L'Isola dei Famosi e per il calendario di Max. Nel 2011 viene coinvolta nel caso Ruby e poi confessa a Le Iene di soffrire di un disturbo bipolare. Tra il 2012 e il 2013 partecipa a due film a luci rosse. Successivamente è stata aperta un'indagine per abusi nei confronti della showgirl.

Johnny Depp

Nato a Owensboro il 9 giugno 1963, oggi compie

Johnny Depp, all'anagrafe John Christopher Depp II, è un attore, regista, musicista e produttore cinematografico. Inizia la carriera con piccoli ruoli in Nightmare, Platoon e nella serie TV 21 Jump Street. Negli Anni 90 inizia il sodalizio con Tim Burton per cui recita in film come Edward Mani di Forbice e Sweeney Todd oltre a partecipare ad altre pellicole di successo come Paura e delirio a Las Vegas, Donnie Brasco o Buon compleanno Mr Grape. Negli Anni 2000 diventa il volto della saga de I Pirati dei Caraibi. Ha vuto relazioni con Winona Ryder, Kate Moss e ha due figli con Vanessa Paradis. Nel 2016 divorzia dalla moglie Amber Heard, che lo ha poi accusato poi di violenze. Depp risponde con una contro denuncia. Il 1° giugno 2022 l'attrice viene condannata per diffamazione e violenze

Leggi le ultime news su:

Michael J. Fox

Nato a Edmonton il 9 giugno 1961, oggi compie

Michael J. Fox, pseudonimo di Michael Andrew Fox è un attore, produttore cinematografico e chitarrista canadese naturalizzato statunitense. E' diventato celebre negli Anni 90 per il ruolo di Martin McFly nella saga Ritorno al Futuro e di Alex nella sitcom Casa Keaton. Nel 1991 gli viene diagnosticata una forma di Parkinson giovanile. Ha fondato la Fondazione Michael J. Fox per la ricerca sulle cellule staminali. E' tornato in TV nel 2013 e nel 2017 rispettivamente nei programmi The Michael J. Fox Show sulla NBC e in Designated Survivor.

Milena Gabanelli

Nata a Nibbiano il 9 giugno 1954, oggi compie

Milena Gabanelli è una giornalista, conduttrice e autrice televisiva. Ha collaborato come freelance per la RAI in diversi programmi d'inchiesta ed è stata inviata di guerra. Dal 1997 al 2016 ha condotto Report su Rai3. Nel 2017 inizia la collaborazione con il Corriere della Sera per la rubrica Dataroom e nel 2018 con il TG LA7.

Antonio Percassi

Nato a Clusone il 9 giugno 1953, oggi compie

Antonio Percassi è un imprenditore, dirigente sportivo ed ex calciatore. E' il numero uno della holding Odissea Srl oltre che proprietario di diversi centri commerciali. Si occupa anche della gestione e sviluppo della rete di vendita di grandi marchi come Nike, Lego, Gucci, Starbuks e Victoria's Secret. Nel febbraio del 2022 ha ceduto la maggioranza dell'Atalanta, di cui detiene il 38,7% delle quote, a Stephen Pagliuca.

Wesley Sneijder

Nato a Utrecht il 9 giugno 1984, oggi compie

Wesley Sneijder è un ex calciatore di ruolo centrocampista che ha vestito le maglie di Ajax, Real Madrid, Inter e Galatasaray. Nel suo palmares vanta 1 campionato olandese, 3 Supercoppe D'Olanda, 2 Coppe d'Olanda, 1 campionato spagnolo, 1 Supercoppa di Spagna, 1 campionato italiano, 1 Champions League, 1 Coppa del mondo per club FIFA, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa italiana, 2 campionati turchi, 3 Supercoppe di Turchia e 3 coppe di Turchia. Tra i protagonisti del "triplete" dell'Inter, è entrato nella hall of fame dei nerazzurri nel 2021.

Leggi anche: