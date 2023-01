Ultime notizie di gossip 16 gennaio 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 16 gennaio 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 16 gennaio 2023 troviamo la maglietta sbarazzina di Wanda Nara che si solleva in diretta e la nuova star di Sportitalia che minaccia la Leotta, Alice De Bortoli. Instagram Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 16 gennaio 2023:

Camila Giorgi scalda l'Australian Open con alcuni scatti sensuali...GUARDA LE FOTO INCREDIBILI DI CAMILA GIORGI

Bruno Vespa lo conferma: il presidente ucraino Zelensky sarà ospite di Sanremo 2023 in collegamento in diretta...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU COME SARA' SANREMO 2023

L'amore professionale tra Sgarbi e Morgan è già finito: "Sei un topo" e altri insulti nella chat di gruppo su WhatsApp...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLO SCREZIO SGARBI-MORGAN

Alice De Bortoli, da diva di TikTok all'eredità di Diletta Leotta...GUARDA LE FOTO E SCOPRI CHI E' IL NUOVO VOLTO DI SPORTITALIA

Diletta Leotta riscalda Instagram in diretta mentre gioca a padel col nuovo compagno Karius...GUARDA IL VIDEO BOLLENTE DI DILETTA LEOTTA

Wanda Nara va "fuori di seno" durante una diretta su Instagram...GUARDA IL VIDEO DA URLO DEL DECOLLETE' DI WANDA NARA

Casio, Taffo e Renault rispondono a Shakira dopo essere stati citati dalla cantante nella canzone contro Piquè...LEGGI LE COMICHE RISPOSTE DEI TRE BRAND A SHAKIRA

Eva Padlock consola i tifosi della Juventus dopo la batosta contro il Napoli...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI EVA PADLOCK