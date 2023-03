Ultime notizie di gossip 21 marzo 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 21 marzo 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 21 marzo 2023 troviamo l'ultimatum di Chiara Ferragni a Fedez e la conferma della prossima maternità di Diletta Leotta. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 21 marzo 2023:

Diletta Leotta aspetta davvero un figlio da Karius...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA GRAVIDANZA DI DILETTA

Imbarazzo a Domenica In per la domanda di Mara Venier a Pupo: "Come hai fatto ad avere successo con le donne? Le pagavi?"...GUARDA IL VIDEO CON LA RISPOSTA DEL CANTANTE

Le borseggiatrici a Milano colpiscono anche l'ex Gieffino Davide Donadei....LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL FURTO A DONADEI

L'ultimatum di Chiara Ferragni a Fedez: "O scegli me o..."....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA CRISI DEI FERRAGNEZ

Alessia Marcuzzi si confessa: "Ho fatto sesso in aereo"...LEGGI LE PICCANTI RIVELAZIONI DELLA MARCUZZI

Luisa Ranieri incanta con il suo fisico statuario nella foto delle vacanze...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI LUISA RANIERI

Anna Falchi esulta a modo suo per la vittoria della Lazio nel derby....GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI ANNA FALCHI