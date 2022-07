Ultime notizie di gossip 6 luglio 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 6 luglio 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 6 luglio 2022 troviamo il nuovo stile decisamente trasgressivo di Chiara Ferragni a Parigi, che si inventa il lato B con le tasche, e i nuovi amori di Eros Ramazzotti e Antonio Spinalbese. Nel frattempo Fedez, che ha incontrato l'addetto alla security nuovo idolo del web, torna a litigare con Selvaggia Lucarelli. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 6 luglio 2022:

Scivolone per Mahmood con due fan in vacanza in Sardegna. Le ammiratrici gli chiedono un selfie al mare e....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA GAFFE DI MAHMOOD

Chiara Ferragni continua a far parlar di sé da Parigi. Dopo la foto in stile Madre Natura, ecco il selfie con il lato B in bella mostra su cui spuntano delle...tasche...GUARDA LE FOTO SCANDALOSE DI CHIARA FERRAGNI

L'ex di Belen, Antonio Spinalbese, sembra aver superato il ritorno di fiamma della showgirl con Stefano De Martino. In vacanza a Forte dei Marmi è stato paparazzato baciarsi intensamente con Giulia Tordini....GUARDA LE FOTO DELLA NUOVA COPPIA SPINALBESE-TORDINI

Eros Ramazzotti si prende qualche giorno di riposo a Mykonos in attesa del tour mondiale. Sull'isola greca è stato però beccato con una mora misteriosa...SCOPRI CHI E' LA NUOVA FIAMMA DI EROS RAMAZZOTTI

Si rinnova lo scontro tra Fedez e Selvaggia Lucarelli via social: "Da anni stuzzichi la mia famiglia. Oggi devi ringraziare che non c'è mia moglie a calmarmi"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA LITE FEDEZ-LUCARELLI

Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza diventato l'idolo del popolo dei social, ha incontrato Fedez...GUARDA IL DIVERTENTE VIDEO

Alfonso Signorini vuole Elisa Esposito, la professoressa di corsivo, al Grande Fratello VIP 2023...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA PROF DI CORSIVO AL GF VIP