C'è aria di crisi tra Shakira e Piqué, lui accusato di tradimento dalla moglie

Shakira-Piqué: lui l'avrebbe tradita, lei lo allontana da casa

Pare ci sia crisi all'interno della celebre coppia Shakira-Piqué, il campione del Barcellona avrebbe tradito la cantautrice colombiana, secondo quanto riporta El Periódico. La notizia, ancora da verificare, è giunta inaspettata. La relazione tra i due vip, iniziata nel 2011, sebbene non suggellata dal matrimonio, sembrava infatti solida, anche alla luce dei due figli avuti insieme.

Secondo il giornale spagnolo, Piqué avrebbe lasciato la casa in cui conviveva con la moglie, per trasferirsi in un appartamento della zona di Muntaner. L'accusa mossagli dalla moglie sarebbe di tradimento, che potrebbe essere avvenuto in una delle notti brave del campione del Barça. Piqué, infatti, pare che insieme a degli amici frequenti night club fino all’alba. E proprio in uno di questi locali, sarebbe stato "beccato in flagrante" in compagnia di altre ragazze.

Alla luce di questa rivelazione, acquisterebbe un nuovo significato la vacanza trascorsa da Shakira a Ibiza, sola con i figli. Ad infittire il mistero, la mancanza di foto insieme sui social di recente.

