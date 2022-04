È morta Assunta Almirante, vedova di Giorgio Almirante: aveva 100anni

Morta Assunta Almirante, aveva 100 anni

È morta nelle prime ore del mattino donna Assunta Almirante, la vedova di Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale italiano. Cento anni il 14 luglio 2021, nata a Catanzaro, la donna simbolo della Calabria era considerata memoria storica della destra italiana.

Raffaela Stramandinoli, questo il nome da non sposata, si era unita in prime nozze con il marchese Federico de’ Medici, 21 anni più anziano di lei, con il quale ha avuto tre figli, Marco, Marianna e Leopoldo. Nel 1952 l’incontro con il parlamentare Giorgio Almirante, da cui ha avuto una figlia nel 1958, Giuliana, riconosciuta dal marchese affinchè non fosse considerata illegittima.

Dopo la morte del marito, donna Assunta ha sposato Almirante nel 1969 in chiesa, con matrimonio tramite rito di coscienza, sfidando i “benpensanti dell’epoca”.

