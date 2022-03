Empowerment femminile, focus su parità di genere e lavoro agile a Roma

Parità di genere e lavoro agile nell'incontro "Empowerment femminile: un obiettivo non solo di crescita, ma anche di sviluppo economico"

Si è discusso di parità di genere e lavoro agile, questa mattina a Roma, nella Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva. Un interessante incontro, dal titolo "Empowerment femminile: un obiettivo non solo di crescita, ma anche di sviluppo economico", fortemente voluto dalla senatrice Valeria Fedeli e dall’Associazione Fuori Quota. All’evento, moderato dalla giornalista Giovanna Pancheri, hanno preso parte: i Ministri del Lavoro Andrea Orlando e alle Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, oltre a presidente e vice presidente di Fuori Quota, Maurizia Iachino e Laura Cavatorta.

“Il nostro è un movimento di donne, che occupano posizioni apicali in imprese ed istituzioni, che si propone di far emergere menti, talenti ed esperienze femminili, organizzando tavoli di lavoro su temi attuali, come quello suggerito oggi – ha spiegato Maurizia Iachino -. Incontro, che intende offrire una foto della situazione pandemica e post e le rispettive conseguenze sulle persone, specie sulle donne, elaborando proposte per una nuova era del lavoro”.

L'intervento del Ministro Orlando: "Pensavamo di aver già dato con la pandemia, ma la guerra in Ucraina..."

Un'occasione speciale, cui ha offerto il proprio contributo anche il Ministro Orlando, che ha dichiarato: "Pensavamo di aver già dato con la pandemia, ma la guerra in Ucraina ha prodotto un forte impatto anche in Italia, che si protrarrà nel tempo. Per quanto riguarda nello specifico il tema della giornata – continua – credo ci sia ancora molto da fare e che si renda necessario un riassetto di alcuni strumenti. Comunque, un ulteriore passo – conclude – è dato dall’introduzione della delega al Codice degli appalti".

