Giornata delle Donne, Aldovrandi: "Troppe donne subiscono violenze"

Festa della Donna, Aldovrandi: "Troppe vittime di abusi fisici"

“In occasione della ricorrenza dell'8 marzo, vanno ricordate le battaglie vinte dalle donne e per le donne nel corso degli anni e che portano a ben sperare sul raggiungimento di un’uguaglianza concreta e reale. D'altro canto, è necessario ricordare che vi sono determinati reati che vedono come principali vittime le donne. I dati nazionali forniti dal Ministero dell'Interno, per il periodo gennaio/ottobre 2021, parlano chiaro: le donne che hanno denunciato atti persecutori sono state 9.566 a fronte di 3.477 uomini. Le donne che hanno segnalato maltrattamenti in famiglia sono state 14.716 a fronte di 3.198 uomini, mentre le donne che hanno denunciato violenze sessuali sono state 3.253 a fronte di 301 uomini”.

Lo afferma Elisabetta Aldrovandi, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime. “È senza dubbio vero che esiste una certa ritrosia da parte del mondo maschile a denunciare certi tipi di delitti, ma il gap è talmente evidente che può essere spiegato solo riconoscendo che le donne sono maggiormente vittime di reati caratterizzati da abusi e prevaricazioni di natura fisica e psicologica, e ciò perché persiste ancora, seppure in misura decisamente inferiore al passato, quella mentalità che considera la donna come un oggetto da possedere e non come una persona da amare”, ha concluso la dottoressa Aldrovandi.

