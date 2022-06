La depilazione non è più un tabù: l'82% donne e uomini si radono tutto l'anno

Secondo una ricerca, la depilazione non è più un tabù donne e uomini si radono tutto l'anno

I peli superflui e il tema della depilazione non sono più un tabù. Anzi, secondo una ricerca condotta da Philips Lumea sembrerebbe che l’82% delle donne e degli uomini italiani scelgono di radersi e depilarsi tutto l’anno, mentre solo l’11% lo fa unicamente durante i mesi estivi.

La ricerca inoltre evidenzia che il 79% degli utenti, si depila per sentirsi a posto con sé stessi, mentre il 10% per abitudine e solo il 3% sente la pressione dall’esterno e lo fa perché gli altri se lo aspettano. Per l’8% i peli superflui non rappresentano un problema e sceglie di non radersi o depilarsi.

Le zone maggiormente trattate sono gambe, ascelle e inguine dal 68% delle persone intervistate. Percentuale che scende al 26% per le braccia e al 19% per il viso. Il 12% dichiara di depilare invece tutto il corpo. Circa i metodi più utilizzati sono invece il rasoio (56%) e la ceretta (55%). Infine, si preferisce una depilazione home made: il 57% dichiara di occuparsene direttamente, mentre il 43% si affida a un professionista.

Anche gli uomini hanno uno stretto rapporto con la depilazione. La ricerca evidenzia che, dopo il viso, l’inguine risulta la zona più trattata (30%), seguita dalle ascelle (23%); mentre rasoio elettrico (69%) e rasoio manuale (61%) sono i metodi più diffusi.

La tecnologia IPL prende piede tra i metodi di epilazione; il 12% degli intervistati dichiara infatti di usare questo sistema. Una modalità che può essere eseguita in totale comodità e sicurezza nel comfort delle mura domestiche per una pelle priva di peli superflui più a lungo.

IPL è acronimo di Intense Pulsed Light (luce pulsata intensa); si tratta di una tecnologia che utilizza una luce calda e delicata per inibire la ricrescita dei peli. La luce arriva alla radice del pelo, stimolando e prolungando la fase di riposo del follicolo. La ripetizione graduale dei trattamenti previene la ricrescita, lasciando la pelle liscia.



