Mattanza di donne, duplice delitto nel modenese: uomo uccide moglie e figlia

Femminicidi, duplice delitto nel Modenese: un uomo uccide moglie e figlia

A uccidere a colpi d'arma da fuoco le due donne, madre 47enne e figlia di 22, a Cavazzona di Castelfranco, in provincia di Modena, sarebbe stato il marito della prima, nonché padre della ragazza. È questa la ricostruzione a cui stanno lavorando i carabinieri accorsi sul posto. A dare l'allarme sarebbe stato l'uomo stesso, che poi si è dato alla fuga. I cadaveri sono stati trovati oggi. Si allunga la lista delle donne uccise in questi primi sei mesi del 2022, numeri da mattanza, (27esima e 28esima quest'anno, secondo il sito FemminicidioItalia.info). L'ultimo delitto in ordine cronologico ha riguardato Lidia Miljkovic, 42enne di origine serba e uccisa a Vicenza dal suo ex compagno.

Femminicidi, duplice delitto nel Modenese, fermato presunto assassino

E' stato individuato e fermato l'uomo accusato di aver ucciso oggi a Cavazzona di Castelfranco Emilia, nel Modenese, la figlia di 22 anni e la moglie di 47. Secondo quanto si apprende si trova ora nella caserma dei carabinieri di Castelfranco. Per lui sarà emesso un provvedimento di custodia cautelare. La villetta si trova in aperta campagna.

