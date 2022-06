Maturità 2022: chi è Flaminia Giorda la prof che conosce le tracce dei temi

Chi è Flaminia Giorda, la professoressa che conosce le tracce dei temi della maturità 2022

In Italia c'è una sola persona che conosce le tracce dei temi della maturità 2022: è la professoressa Flaminia Giorda. Così, il 22 giugno, cinquecentomila studenti alle 8:30, si siederanno ai banchi per sostenere la prima prova, prima però, in questi giorni c'è la caccia al toto tema. Blog, siti, account social sono invasi dai possibili argomenti e puntualmente non riescono mai ad azzeccare i pronostici.

Flaminia Giorda, in questi giorni è anche la protagnista del video postato sul canale YouTube del Ministero dell'Istruzione, dove dà suggerimenti per affrontare con serenità la prova di Stato. La professoressa Giorda è romana, ha 59 anni, ha conseguito la maturità classica al Convitto nazionale, si è laurea in Lettere alla Sapienza, con specializzazione in Arte medievale e moderna, è dirigente del Ministero dell’Istruzione e prima è stata insegnante per quasi trent’anni.

Dal 2014, nel suo ufficio a viale Trastevere lavora nella struttura che si occupa degli esami di Stato, ma due anni fa, in piena pandemia quando gli scritti non c’erano, è diventata il capo della squadra di professori, esperti e accademici che ogni anno, da gennaio in poi predispongono le proposte. Infine, è Flaminia Giorda che da metà maggio prende appuntamento con il ministro per sfogliare le decine di tracce e preparare i testi definitivi.



