Mauro Icardi in Ruanda fa pipì accanto a un gorilla - VIDEO

Mauro Icardi fa pipì in Ruanda alla presenza di un gorilla

L'attaccante argentino del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, in questi giorni si trova in Ruanda, con sua moglie Wanda Nara. Spesso dai loro profili Instagram spuntano foto e filmati, dove sono intenti a esplorare la natura e sono a stretto contatto con gli animali.

Proprio mentre Mauro Icardi era intento a fare pipì gli si è avvicinato un gorilla. La scena ripresa da Wanda e lanciata sui social ha fatto immediatamente il pieno di like e commenti divenendo virale. Soprattutto, il calciatore non è stato minimamente turbato alla vista dell'animale. La coppia in questi giorni è in vacanza, per festeggiare il loro anniversario di nozze.

