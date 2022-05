Modena, bimbo vola dalla finestra: la babysitter è accusata di omicidio

Modena, tragedia a Soliera: bimbo di 13 mesi vola dalla finestra. La babysitter è accusata di omicidio

Tragedia a Soliera, nel modenese: un bimbo di circa un anno è caduto dalla finestra di casa facendo un volo di tre metri. Dopo Macerata e Torino, un nuovo episodio a Modena. Il piccolo si trova all’ospedale Maggiore di Bologna in pericolo di vita. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa che hanno notato il corpicino del bimbo riverso a terra.

Il bambino si trovava in casa con la baby-sitter di origine straniera. La donna è stata interrogata presso a caserma dei carabinieri di Soliera e al momento è indagata per tentato omicidio, sarebbe stata lei a far cadere il piccolo dall’alto.

Leggi anche: