Morto Roberto Brunetti, l’attore noto come Er Patata

Morto Roberto Brunetti, noto come Er Patata: cocaina e hashish nella sua abitazione di Roma

L'attore Roberto Brunetti, 55 anni, conosciuto come Er Patata, è stato trovato senza vita ieri alle 22.30 nel suo appartamento in via Arduino, a Roma. L'attore è stato trovato riverso sul letto posizione supina e coperto da un lenzuolo. Sul cadavere nessun segno di violenza, ma nell’abitazione sono state ritrovate tracce di hashish e cocaina. La Procura di Roma ha disposto un’autopsia per verificare le cause del decesso.

A chiamare il 112 è stata la compagna che non riusciva a mettersi in contatto con l'attore: l'ultimo accesso su WhatsApp di Roberto Brunetti risaliva a molto tempo prima. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco che hanno poi allertato le forze dell'ordine.

Morto Roberto Brunetti, i successi di Er Patata: da Romanzo Criminale a Paparazzi

Brunetti era noto nel mondo del cinema grazie al suo ruolo in film drammatici, come Romanzo Criminale con Kim Rossi Stuart e Fatti della Banda della Magliana con Francesco Pannofino. Per sedici anni Er Patata è stato il compagno dell’attrice Monica Scattini, scomparsa nel 2015, ha anche recitato in Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e in Paparazzi di Neri Parenti.

