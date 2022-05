Oliviero Toscani: "Blanco palpato? Siamo patetici" - VIDEO

Oliviero Toscani definisce 'patetiche' le polemiche sorte in merito al caso del cantante Blanco palpato da una fan durante il suo concerto

Il fotografo Oliviero Toscani, noto per il suo atteggiamento provocatorio, si scaglia dai microfoni di BlackList per MOW, contro il 'politically correct' in merito alla discussione sorta dopo il concerto di Blanco, durante il quale il cantante è stato 'palpato' nelle parti intime da una giovane fan.

Secondo Toscani, è assurdo che si parli ancora di queste cose, "con tutti i problemi che ci sono, dobbiamo riderci su", chiosa. E rincara la dose ricordando i suoi trascorsi in collegio dai preti: "Alzi la mano l'uomo che non è mai stato palpato. Io sono stato in collegio dai preti e non facevano altro che cercare di palpare".

comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale, ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… ma non vi vergognate nemmeno un po’? basita pic.twitter.com/P2TStV2vNN — 𝒄𝒂𝒎𝒓𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 ❀ (@camreline) May 23, 2022

Poi ne ha anche per quelle che lui definisce turbo-femministe che accusa di aver fatto cambiare l’evento “Miss Lato B” alla Pro Loco di Bollengo, nel torinese, in un più politicamente corretto “Miss Sorriso”. A loro rivolge parole inequivocabili: "tutte brutte, non si vogliono bene, non si piacciono e quindi combattono la loro acquisita bruttezza". E conclude: "Il culo è meno importante della faccia? È incredibile. Un bel culo è come una bella faccia".

Leggi anche: