Il cantante Pupo torna a parlare del suo poliamore

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha rilasciato un'intrevista al Corriere della Sera ed è tornato a parlare del suo rapporto poliamoroso. In particolare, il cantante vive da anni con la moglie Anna e con l'amante Patricia. Tutti e tre vivono sotto lo stesso tetto e la convivenza non sempre è sempolice come qualcuno possa pensare.

Infatti, Ghinazzi afferma: "Chi mi invidia fa male è un percorso che non ho scelto io. Perché è difficile. C'è sofferenza. È troppo facile liquidarlo così. Io oggi ho 67 anni, mi moglie Anna ne ha quasi 70, Patricia ne ha 62. Sto da 50 con la moglie, da 33 con l'amante. Pensate sia stata una cosa semplice? O che io possa consigliare alle mie tre figlie o a chiunque altro un rapporto pluriamoroso come il mio?".

Pupo e il poliamore: "Chi mi invidia sbaglia"

In fondo però, stando sempre alle dichiarazioni del cantante le due donne della sua vita gli hanno migliorato la vita: "Invidia sprecata. Come quella di coloro che invidiano Berlusconi, il presidente degli Stati Uniti o i miliardari e non sanno niente su quello che comporta affrontare percorsi di questo genere. Poi la vita è anche fortuna, non solo abilità. Io non mi pento del mio percorso sentimentale, che oggi sarebbe più semplice da affrontare. Ho avuto a che fare con due donne speciali. Non sono io lo speciale, sono loro".

Perchè Pupo ha scelto il poliamore

Così, il cantante ha spiegato perchè ha scelto questo rapporto: "La poligamia è una realtà diffusa, maggioritaria nel pianeta. La nostra cultura, educazione, religione ci impediscono di essere poligami. Io ho pagato e sto pagando le conseguenze di queste mie scelte fatte alla luce del sole". Nonostante tutto però Pupo è appagato e conclude: "Quanto amore ricevo dalla mia famiglia!".

