Regina Elisabetta assente a Westminster: Carlo debutta da Re di fatto

Royal family news: Carlo si prende la scena, Camilla in prima fila

Carlo, l'erede al trono d'Inghilterra, ha appena scritto una nuova pagina di storia della corona e non è di gossip. Oggi, finalmente è divenuto grande: si è rivolto al Parlamento per leggere il Queen's Speech, il discorso dove la sovrana illustra il programma del governo.

La regina Elisabetta, grande assente per motivi di salute, stabilisce contemporanemante un primato: la sua ultima mancanza a tale evento risale al 1963, quando è nato il principe Edoardo.

Le immagini che arrivano dai canali ufficiali della casa reale, lasciando tutti stupiti nel vedere al posto del seggio rimosso dalla Camera dei deputati, un cuscino, dove è stata adagiata la preziosa corona.

Alla cerimonia significativo è il ruolo di Camilla, seduta proprio lì, vicino al suo Carlo a testimoniare che è pronta per diventare regina consorte.

La domanda sorge spontanea: il principe Carlo è all'alba della sua futura reggenza?

Non c'è ancora una risposta definitiva, ma è stata la stessa regina a volere Carlo al suo posto oggi, per farlo ha fatto ricorso al Regency Act, l'Atto sulla Reggenza, dove Elisabetta ha emesso delle lettere di Patente per delegare le funzioni reali. Soprattutto, volendo citare il precedente storico di una simile azione dobbiamo fare un balzo temporale, che ci riporta indietro di ben duecento anni. Quando, per l'apertura del Parlamento venne aperto dal Principe Reggente, poi, futuro Re Giorgio IV, subentato all efunzioni reali al padre Giorgio III.

I sudditi inglesi sono consapevoli che l'inossidabile regina non abdicherà mai, a causa di quella ferita mai sanata inferta alla corona da suo zio, il principe Edoardo VIII. Pertanto, ci sono dei segnali, molti l'interpretano come una sorta di praticantato di Carlo, altri sono già pronti a gridare: "E' morta la Regina, Viva il Re".





