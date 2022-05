Truffe sentimentali online, arrestati 19 nigeriani: così lavorano gli scammer

Savona, scatta l’arresto per una banda di nigeriani: sono accusati di associazione a delinquere

Nelle prime ore del mattino i Carabinieri di Savona hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 19 persone di cittadinanza nigeriana. Gli indagati, di età compresa tra i 22 e i 42 anni, sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio internazionale di denaro.

L’operazione di oggi ha coinvolto oltre 100 militari del Comando Provinciale di Savona e ha fatto emergere informazioni di una gravità allarmante: tra il 2019 e il 2021 si è consolidata una vera e propria organizzazione criminale internazionale in grado di riciclare ingenti somme di denaro illecitamente ricavate da truffe online.

Savona, truffa sentimentale e man in the middle: 433 vittime e 200.00 euro di danni patrimoniali

Si parla di una pratica illecita altamente consolidata, tanto da essere definita come truffa alla nigeriana, a sua volta suddivisa in truffa sentimentale e man in the middle. Il primo tipo di raggiro possiede un target specifico, donne sole di età compresa tra i 25 e gli 80 anni, psicologicamente fragili e manipolabili. Gli scammer, fingendosi persone facoltose, utilizzano i social network per intessere relazioni virtuali con le proprie vittime. Quando il rapporto si è consolidato, il truffatore fa leva su sentimenti di compassione con la finalità di estorcere denaro alle donne inconsapevoli del raggiro. Secondo i report ufficiali si parla di 433 vittime in tutta Italia e di danni patrimoniali di rilevante gravità: oltre 200.000 a persona.

La seconda tipologia di truffa viene definita man in the middle. In questo caso gli scammer si sostituiscono ad un’azienda clonandone l’identità, così da dirottare ipotetici pagamenti verso i conti correnti dell’organizzazione criminale. Proprio come nel caso delle truffe sentimentali, la man in the middle ha disseminato vittime in tutta Italia.

Savona, dove finiscono i soldi dei truffati? Il capolinea è la Nigeria

Dove finisce il denaro estorto? Le somme vengono trasferite ad altri nigeriani del savonese, i cosiddetti prestaconto, e da qui proiettati su altri conti appositamente creati o su carte di credito. Il viaggio del denaro non termina qui: il capolinea è la Nigeria. Le somme vengono trasferite con money transfer, operazioni web, hawala e in alcuni casi di persona.

Le indagini fanno emergere cifre da capogiro: 5.914.380 euro estorti, 433 vittime di truffa sentimentale e 57 paesi nel mondo coinvolti. Il tutto nell’arco di due anni, dal 2019 al 2021. Per adesso si è ancora nella fase delle indagini preliminari, in attesa di ulteriori dettagli in grado di definire una truffa dal forte carattere internazionale.

