Borsa, lockdown in Cina e guerra affossano i titoli: -1,63% a Piazza Affari

Piazza Affari, crollo del -1,63%: Ucraina, nuovi lockdown in Cina e flash crash affossano i titoli in Borsa

La Borsa di Milano ha chiuso in forte calo, sebbene sopra i minimi toccati dopo il flash crash della mattinata, appesantita dai timori per l'evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina, dalla corsa dei prezzi, dalla possibilità che la stretta monetaria possa rivelarsi più rapida del previsto e dal possibile rallentamento economico legato ai lockdown in Cina.

L'indice Ftse Mib, in linea con le altre piazze europee con l'eccezione di Londra, ha terminato la sessione in ribasso dell'1,63% a 23.857 punti. Tra i titoli dell'indice principale, giornata nera per Tenaris (-3,85%), Prysmian (-3,75%), Recordati (-3,30%) e Interpump (-3,15%). Deboli le banche con Banco Bpm giù dell'1,85%, Unicredit del 2,75% e Intesa Sp dell'1,66%. Venduta la galassia Exor, con la holding che ha ceduto il 2,79%, Stellantis che è arretrata del 3,07% e Ferrari che ha lasciato sul terreno il 2,19%. Male anche Tod's (-2,77%) e Tim (-2,48%).

Sul fronte opposto ha brillato Mediobanca, protagonista di un balzo del 2,16% dopo essere uscita vittoriosa dall'assemblea di Generali (-0,83%). Tra le poche azioni con segno positivo, Atlantia (+0,22%), Nexi (+0,19%) e Italgas (+0,16%) aiutata dalla buona trimestrale.

