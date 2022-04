Cdp, niente svolta nei board: Di Stefano verso il bis in Equity e Industria

Cdp, in Industry Andrea Minuzzi manterrà l'incarico di presidente e Francesca Fonzi quello di consigliera

Niente scossone in arrivo nei board delle principali controllate di Cassa Depositi e Prestiti: secondo rumors nel consiglio di amministrazione di Cdp Industria sarebbe stato confermato alla guida della sotto holding Pierpaolo Di Stefano. Sulla stessa linea Andrea Minuzzi manterrà l'incarico di presidente e Francesca Fonzi verrà confermata come consigliera.

Ma non solo. La linea di continuità, sempre secondo rumors, prevarrà anche in Cdp Equity: anche in questo caso come amministratore delegato rimarrebbe Di Stefano. Attualmente Giovanni Gorno Tempini è presidente della controllante Cdp, mentre Ilaria Bertizzolo è consigliere.

