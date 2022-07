L'ultimo regalo dell'agenda Draghi: il pil corre nel secondo trimestre

Italia, il pil torna a correre nel secondo semestre

Nel secondo trimestre dell’anno l’economia italiana ha fatto registrare una crescita dell’1% in termini congiunturali e del 4,6% in termini tendenziali. Lo comunica l'Istat, sottolineando che la fase espansiva del Pil presegue pertanto per il sesto trimestre consecutivo, in accelerazione rispetto al primo trimestre dell’anno, quando la crescita era risultata lievemente positiva. La crescita acquisita per il 2022 è pari al 3,4%. L'istituto di statistica "rimarca la natura provvisoria di questa stima, che riflette dal lato della produzione un calo dell’agricoltura e una crescita sia nell’industria sia nei servizi. Un contributo positivo alla crescita è derivato dalla componente nazionale, mentre la componente estera netta ha generato un apporto negativo".

Boom delle assunzioni

Sono 285mila i lavoratori ricercati dalle imprese per il mese di agosto e circa 1,3 milioni per l’intero trimestre agosto-ottobre. Rispetto a un anno fa le previsioni delle imprese sono in crescita con +27mila assunzioni programmate nel mese (+10,8%) e +70mila nel trimestre (+5,7%). Il confronto con il mese precedente registra una flessione della domanda di lavoro dovuta alla naturale stagionalità (-221mila entrate). E' lo scenario che emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Le previsioni delle imprese appaiono, in ogni caso, condizionate anche dalle crescenti incertezze per il perdurare della guerra in Ucraina, per l’aumento dell’inflazione e per le mutate condizioni di accesso al credito definite con il rialzo dei tassi di interesse nell’area euro. Contemporaneamente cresce ancora la difficoltà di reperimento che riguarda il 41,6% delle assunzioni programmate, in aumento di quasi 9 punti percentuali rispetto ad agosto 2021 quando il mismatch tra domanda e offerta di lavoro riguardava il 32,7% dei profili ricercati.

Piazza Affari in netto rialzo dopo le trimestrali

Avvio positivo di seduta per il mercato azionario, stimolato ancora dalle trimestrali favorevoli delle big del listino. L'indice Ftse Mib segna un progresso dell'1,43% a 22.251 punti. Piazza Affari come le altre borse sale di riflesso alla buona chiusura di ieri di Wall Street. La Borsa di Milanori reagisce però in gran parte ai conti svelati in questi giorni dalle aziende a maggiore capitalizzazione. Questa mattina è stato il turno di Eni, che sul listino realizza ora un +2,9%, mentre Enel che ha svelato i conti ieri a mercato chiuso sale del 2,5%. Bene anche Webuild con un +2,6%, si muove ancora Stellantis (+2,2%), Stm, Moncler. Giù invece Leonardo che cede oltre l'11%.

Male il pil della Germania

L'economia tedesca ristagna nel secondo trimestre, a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus, dei problemi della catena di approvvigionamento e della guerra in Ucraina. Il prodotto interno lordo è rimasto invariato da un trimestre all'altro in termini corretti, secondo la stima preliminare diffusa dall'ufficio federale di statistica. Il Pil è aumentato dell'1,5% su base annua a fronte del +3,9% registrato nei tre mesi precedenti.

La Spagna cresce più delle attese

La Spagna ha registrato un'espansione del Pil dell'1,1% nel secondo trimestre rispetto al trimestre precedente, dopo una modesta espansione dello 0,2% nel primo trimestre. Lo rileva una prima stima dell'agenzia statistica spagnola Ine. Gli economisti avevano previsto una crescita del prodotto interno lordo dello 0,3% per il trimestre. L'economia spagnola è cresciuta del 6,3% su base annua nel secondo trimestre, dopo un'espansione del 6,3% su base annua nel primo trimestre. Il dato è superiore al 5,4% previsto dagli analisti.