Deutsche Bank, Detti nuovo Head of Bank for Entrepreneurs in Italia

Claudio Detti è Head of Bank of Entrepreneurs Italia

Deutsche Bank, Detti riporterà a Roberto Coletta, di recente nominato Head of International Private Bank (Ipb) Italy

Claudio Detti è stato nominato nuovo Head of Bank for Entrepreneurs Italy e responsabile del Private Banking & Wealth Management di Deutsche Bank in Italia. Il suo precedente incarico a capo del Team Ultra High Net Individuals Pb&Wm sarà ricoperto da Andrea Tortoroglio. Nel suo nuovo ruolo, Detti riporterà a Roberto Coletta, di recente nominato Head of International Private Bank (Ipb) Italy.

"La nomina di Claudio e Andrea, commenta Coletta, rappresenta una conferma della scelta strategica di Deutsche Bank di valorizzare le migliori risorse interne e a loro vanno le nostre migliori congratulazioni. Claudio negli anni ha dimostrato di possedere spiccate doti manageriali unite a eccellenti capacità di raggiungere risultati, con un approccio sostenibile".

"Andrea, fin dal suo ingresso nella banca, ha dimostrato leadership e orientamento al risultato. Siamo certi che sapranno valorizzare al meglio la proposition integrata Pb&Wm, Business Banking e One Bank Solutions e consolidare il nostro posizionamento come struttura di riferimento per gli imprenditori e le loro famiglie".

Claudio Detti è arrivato in Deutsche Bank nel 2019 come responsabile del Team Ultra High Net Individuals. Laureato all'Università degli Studi di Firenze, ha cominciato la sua carriera in Banca Toscana, per poi passare al gruppo Bnl-Bnp Paribas, dove per oltre 12 anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità come Senior Private Banker nel team Uhnw prima e Key Cients poi.

Nel 2013 è approdato in Credit Suisse in qualità di Director nel Team Uhnwi. Andrea Tortoroglio è entrato in Deutsche Bank nel 2020, assumendo la responsabilità del coverage della clientela istituzionale all'interno del team dedicato al segmento Ultra High. Dopo diversi anni di esperienza come teaching assistant, da Settembre 2014 è Professore di Financial Markets and Institutions (undergraduate) e di Investment Banking (graduate) presso l'università Bocconi (Academic Fellow).

Dopo varie esperienze in Kpmg ed Eni, ha intrapreso il suo percorso professionale come Senior Banker per la clientela istituzionale prima in Unicredit e successivamente in Cordusio Sim, seguendo la clientela Ultra High.

Leggi anche: