iliad: una donazione per sostenere l'Emilia-Romagna

iliad al fianco dell'Emilia-Romagna: una donazione per sostenere l'emergenza

iliad esprime la propria solidarietà alla popolazione colpita dal grave disastro naturale in Emilia-Romagna. L’azienda è in campo con le sue squadre dalle primissime ore dell’emergenza per garantire al massimo possibile la tenuta delle reti di telecomunicazione e per ripristinare gli impianti alluvionati. iliad desidera essere ancora di più al fianco delle popolazioni colpite e, informata la Regione Emilia-Romagna, effettuerà una donazione per sostenere e favorire la ripartenza dei territori coinvolti.

A tale scopo, l’operatore devolverà alla Regione l’intero ammontare del contributo di attivazione delle SIM sottoscritte nelle province maggiormente danneggiate dall’alluvione nel periodo emergenziale.