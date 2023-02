UNIQLO: il nuovo Direttore Creativo Kawamura rinnova la linea UT

UNIQLO: rinnovata la linea UT sotto la guida del nuovo Direttore Creativo e artista Kosuke Kawamura

UNIQLO annuncia oggi l'inizio della stagione primavera/estate 2023 per la sua linea UT (UNIQLO T-shirt), rinnovata sotto la guida del nuovo Direttore Creativo, l'artista Kosuke Kawamura. Oltre alla classica silhouette UT, è disponibile in una nuova vestibilità oversize che si abbina alle grafiche moderne. Da questa stagione arrivano anche le T-shirt a manica lunga, per le vere tendenze street con motivi precisi al millimetro.

Il Direttore Creativo Kosuke Kawamura ha dichiarato: "Le grafiche presentano una serie incredibile di artisti universali della cultura pop mondiale, manga, anime e persino videogiochi, amati da persone di tutte le età. La stagione SS23 inizia con un ritorno alle origini delle T-shirt e alla moderna street culture. UT presenta un LifeWear che permette di esprimere la propria individualità e di scoprire nuovi elementi culturali".

Collaborazioni ispirate alla scena street

The Message è una linea di T-shirt che trasmette un messaggio, considerato l'origine delle T-shirt grafiche. Creata in collaborazione con tre artisti moderni, Cali Dewitt, Trevor Andrew e Lakwena, che animano la scena artistica di città hot come Los Angeles e Londra, si caratterizza per colori vivaci e silhouette che riflettono le ultime tendenze. La Skater Collection presenta immagini di skateboard, rappresentative della cultura di strada, in collaborazione con il creativo Alex Olson, nato a Los Angeles, e Shinpei Ueno, che ha realizzato film conosciuti a livello internazionale durante la sua carriera di rider professionista. Per la linea HYPEBEAST COMMUNITY CENTER, quattro comunità attive sulla scena della cultura moderna hanno creato liberamente immagini che trasmettono il culto delle loro generazioni attraverso T-shirt classiche, a maniche lunghe e giacche.

Partnership con musei di fama mondiale

UNIQLO collabora con musei che vantano le migliori collezioni d'arte del mondo, tra cui il MoMA (Museum of Modern Art) di New York, il Museo del Louvre di Parigi, la Tate Modern di Londra e il Museum of Fine Arts di Boston. La prima partnership è stata avviata con il MoMA, nel 2013, e nel corso degli anni UNIQLO ha sponsorizzato una serie di programmi per sensibilizzare il grande pubblico all'arte. La Video Game Collection from MoMA è l'ultima linea in collaborazione che presenta una selezione di giochi amati e storici con design digitali innovativi, tra cui TetrisTM, Space Invaders e Pac-Man. I divertenti disegni presentano elementi che esprimono la visione del mondo dei videogiochi del MoMA.

Godere delle opere passate dei maestri della pop art con UT ARCHIVE

Il brand UT è stato introdotto per la prima volta nel 2003 con il nome di "UNIQLO T-shirt Project" e ogni anno l'azienda ha proposto una sorprendente varietà di T-shirt grafiche. La collezione UT ARCHIVE segna il 20° anniversario di UT e guarda al suo passato per proporre disegni accuratamente selezionati. Per questa stagione, UT offre grafiche popolari di artisti che hanno collaborato per la prima collezione UT, tra cui Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat e Keith Haring. Una collezione per godere appieno degli intramontabili maestri della pop art che hanno incarnato il XX secolo.