Telecom Italia, S&P declassa il rating a BB- con outlook negativo

Telecom Italia, S&P declassa il rating per ricavi e utili inferiori rispetto la precedente revisione

S&P abbassa il rating a lungo termine di Telecom Italia a BB- da BB con outlook negativo. L'agenzia di rating spiega che in contrasto con la precedente previsione, ora prevede ricavi e utili inferiori con un ebitda in calo più rapido del previsto. E ancora l'indicazione più debole è dovuta a una ripresa più lenta del roaming e delle vendite di telefoni e movimenti valutari avversi che stanno ancora influenzando i contributi delle attività brasiliane nel 2021. Nelle previsioni S&P non ha ancora incorporato l'offerta di acquisizione di Kkr né il piano strategico di riorganizzazione 'stand alone' messo a punto dall'Ad Pietro Labriola.

