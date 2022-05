Unipol lancia il nuovo piano strategico: al 2024 aumentano utili e dividendi

Unipol, nonostante l'attuale scenario geopolitico, con il conflitto in Ucraina, si prevede un mercato assicurativo in crescita al 2024

Opening Ways: il consiglio d'amministrazione del gruppo assicurativo italiano Unipol ha dato il via libera al nuovo piano strategico al 2024. L'obiettivo di fondo è quello di ampliare il posizionamento del gruppo, continuando ad “aprire nuove strade” negli ecosistemi Mobility, Welfare e Property e nella Bancassicurazione.

Il business plan "fa leva sugli asset distintivi del Gruppo Unipol e si articola su cinque direttrici strategiche": consolidare l'eccellenza tecnica grazie all'uso dei dati, rafforzare la leadership in ambito salute, potenziare il modello di bancassurance, accelerare l'evoluzione dell'offerta con mobility e welfare, ed evolvere il modello operativo con l'utilizzo di nuove tecnologie.

I target finanziari del triennio 2022-2024 sono in rialzo rispetto a quelli del precedente piano strategico e prevedono un utile cumulato pari a 2,3 miliardi da 2 miliardi precedenti e dividendi cumulati pari a 750 milioni rispetto ai 600 milioni passati.

A livello industriale Unipol si pone obiettivi, anch'essi in crescita rispetto al piano 2019-21, di una raccolta nel comparto Danni pari a 8,9 miliardi di in crescita di 1,1 miliardi, di cui 1 miliardo nel comparto Salute, combined ratio Danni pari al 92,6% in calo del 2,7% rispetto al 2021 e una raccolta nel comparto Vita a 5,8 miliardi in rialzo di 400 milioni.

Il board del gruppo ha approvato anche i conti del primo trimestre che vedono un risultato netto consolidato pari a 246 milioni in calo del 31,7% sul 2021, quando avevano tuttavia inciso due rilevanti partite straordinarie, una raccolta diretta assicurativa a 3,4 miliardi in crescita dell'8,4% con il Danni arrivato a 2 miliardi in rialzo del 5,5% e il Vita a 1,4 miliardi su del 12,9%. Il Combined ratio netto riassicurazione si attesta al 93% dall'89,1% di un anno fa. La Solvency cala dal 214% al 209%.

Nonostante l'attuale scenario geopolitico, con il conflitto in Ucraina, si prevede un mercato assicurativo in crescita al 2024. "Abbiamo un forte posizionamento di mercato e asset distintivi che intendiamo valorizzare, in un contesto economico e di mercato complesso, per rafforzare la nostra leadership nell'assicurazione e ampliare la nostra presenza negli ecosistemi Mobility, Welfare e Property", ha affermato in una nota Matteo Laterza, direttore Generale di Unipol Gruppo. “Con Opening New Ways ci poniamo target, finanziari e industriali, importanti, uniti a una forte attenzione alla remunerazione degli azionisti e a un solido livello di capitale, come da tradizione del gruppo”.

Tra gli obiettivi che spiccano a livello di singole filiere di business, ovvero gli ecosistemi, spiccano un Combined Ratio Auto pari al 93,9% e non Auto pari all'85,9%, e una spinta sul bancassurance "valorizzando le capabilities distintive del gruppo in sinergia con i partner bancari" con target al 2024 di una raccolta danni di 500 milioni e vita di 2,6 miliardi. Sul fronte della Mobility stimati ricavi 2024 a 935 milioni con 2 milioni di clienti UnipolMove, che di fatto si propone come alternativa a Telepass.

Per quanto concerne l'Asset Allocation Strategica, il gruppo implementera' le proprie strategie di investimento in logica risk-adjusted, in particolare attraverso: incremento real asset e immobiliare, riduzione titoli governativi italiani, aumento della qualita' del portafoglio fixed income, strategie volte a ottimizzare la generazione di capitale nel lungo periodo e ridurne la volatilità, riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare. Infine sul fronte Esg è previsto al 2024 il 30% di incidenza di prodotti a valenza ambientale e sociale.

Dopo la presentazione del piano strategico al 2024 e dei conti del primo trimestre dell'anno immediata la reazione in Borsa: il titolo, a metà mattina, cede il 4,01% a 5,168 euro e Unipolsai il 2,80% a 2,638. Il piano prevede per Unipol un utile cumulato di 2,3 miliardi di euro e dividendi cumulati di 750 milioni, mentre Unipolsai distribuirà 1,4 miliardi di dividendi in tre anni. Il gruppo ha chiuso i primi tre mesi del 2022 con un utile netto di 246 milioni di euro, in flessione del 31,7% su base annua. La raccolta diretta assicurativa è stata di 3,4 miliardi di euro, in aumento dell'8,4%.

