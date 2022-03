Italia's Got Talent 2022, chi è Antonio Vaglica vincitore con brano di Whitney Houston

Italia's Got Talent 2022, chi è Antonio Vaglica vincitore della finale di IGT

Antonio Vaglica ha vinto l'edizione 2022 di Italia's Got Talent. Diciotto anni, studente al liceo artistico, calabrese (è nato a Mirto Crosia, paesino di mille abitanti nella provincia di Cosenza) ha conquistato pubblico e giudici (Golden Buzzer di Elio) in queste settimane: dalle audizioni (si era presentato con il brano S.O.S. d’un Terrien en Détresse di Daniel Balavoine) sino al trionfo nella finale in cui ha cantato I have nothing di Whitney Houston. La passione per la musica nasce da lontano e nel 2019 era già stato protagonista a Sanremo young nell’edizione condotta da Antonella Clerici, con Tecla Insolia e Sofia Tornambene.

Italia's Got Talent 2022, Antonio Vaglica vincitore nella finale. Premio da 100mila euro

Antonio Vaglica, cantante e studente 19enne di Mirto Crosia (Cosenza), ha vinto Italia’s Got Talent 2022: si è conclusa così la finale del grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky (ieri su Sky Uno e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8). Ad annunciare la vittoria Lodovica Comello, alla conduzione di una serata straordinaria e vivacissima che ha visto sul palco i 12 migliori talenti di quest’anno, scelti dai giudici Elio, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi e dal pubblico di #IGT. Il vincitore – che si è aggiudicato 100mila euro – aveva ricevuto durante le audizioni il Golden Buzzer da Elio e nel corso dello show di ieri si è esibito sulle note della struggente “I Have Nothing” di Whitney Houston.

Italia's Got Talent 2022: Francesco Fontanelli e Lodovica Simone Corso sul podio con Antonio Vaglica

Sul podio con lui l’illusionista Francesco Fontanelli, 22 anni di San Vincenzo (Livorno), al secondo posto dopo aver conquistato il Golden Buzzer del pubblico, che ha portato la sua magia stregando in primis Frank, protagonista del numero insieme a lui sul palco, e poi gli spettatori; e la medaglia di bronzo di questa edizione, il Golden Buzzer di Lodovica Simone Corso, 26enne ballerino sardo e sordo dalla nascita, che ha presentato una coreografia possibile solo grazie alle vibrazioni che percepisce.





Ascolti tv, Italia's Got Talent 2022 vola al 6,6%. Festeggiano Sky e TV8

L’atto conclusivo di questa stagione di Italia's Got Talent 2022 (prodotto da Fremantle) - mercoledì 23 marzo su Sky Uno/+1 e in simulcast in chiaro su TV8 - ha registrato complessivamente 1 milione 269 mila spettatori medi e una share del 6,6% (nel dettaglio: 386mila spettatori e 1,9% di share su Sky Uno/+1; 883mila spettatori medi e 4,7% su TV8). Nei sette giorni, invece, l’ultimo appuntamento con le audizioni ha raggiunto sulla pay 893mila spettatori medi pari a un +7% rispetto all’omologo episodio dello scorso anno. Il dato complessivo nei sette giorni è di 1.873.000 spettatori medi.

Italia's Got Talent 2022, Pierfrancesco Favino e Miriam Leone protagonisti della finale

La vittoria di Antonio Vaglica è arrivata a conclusione di una finale di grande impatto, durante la quale sul palco di Cinecittà World sono arrivati diversi ospiti: Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, protagonisti di “Corro da Te”, film prodotto da Wildside e Vision Distribution con la collaborazione di Sky, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda.

La grande attesa era tutta per i talenti in gara a giocarsi la vittoria finale dello show, i 10 che avevano ottenuto il pass durante gli episodi delle audizioni, e i due vincitori del Golden Buzzer del pubblico, che ha potuto votare le sue due esibizioni preferite di stagione sul web nel corso degli ultimi giorni.





Italia's Got Talent 2022, i 12 finalisti nella notte magica di Antonio Vaglica

A sfidarsi, oltre ad Antonio, c’erano quindi il Golden Buzzer di Frank Matano Medhat Mamdouh, 28enne musicista egiziano de Il Cairo, che ha eseguito un pezzo di beatbox con il suo flauto con un ritmo altissimo; il grintoso breakdancer Davide Inserra, di Siracusa, Golden Buzzer di Federica Pellegrini, che a soli 12 anni ha fatto ballare tutto lo studio di Cinecittà World; Holler e Kimberly Zavatta, fratello e sorella tornati a bordo dei loro pattini davvero magici (tanto da fargli conquistare, nelle audizioni, il primo Golden Buzzer Cumulativo nella storia del programma); Fellon Rossi, con un nuovo ed elettrizzante numero con le balestre dal grado di difficoltà elevatissimo (è l’unica donna in Europa ad esibirsi in numeri di questo tipo); Temple London, padre e figlio londinesi con il loro impressionante numero di Kung Fu, a rappresentare la loro filosofia di vita in perfetto equilibrio tra acrobazie spettacolari e acrobatiche ed energia Zen; e il Golden Buzzer di Mara Maionchi Davide Battista, 14enne trombettista di Melito di Napoli, che ha reinterpretato con il suo strumento “Beggin'” e “Mammamia” dei Måneskin (dopo aver già proposto “Voce” di Madame alle audizioni); la comica 35enne romana ma pisana di adozione Giorgia Fumo che, dopo aver raccontato – alle audizioni – cosa fanno sui social network le ragazze quando vengono lasciate, ha interpretato un altro irresistibile monologo sui matrimoni, coinvolgendo anche Federica Pellegrini alle prese con i preparativi per le sue nozze; e Federico Martelli, 35enne di Milano, che ieri ha proposto un altro suo brano con tutte le carte in regola per diventare una hit, “Duello”, prima di riproporre il tormentone “Bello Bello” (diventato virale su tutti i social fino ad entrare nelle classifiche dei pezzi con più streaming).

Insieme a loro, anche l’altro Golden Buzzer scelto dal pubblico che ha potuto votare proprio in questi ultimi giorni prima della finale: il nuovo musical a basso costo di Umberto e Damiano che, dopo aver portato in scena “Frozen” alla loro prima apparizione sul palco di #IGT, ieri sera si sono esibiti con una versione di Mary Poppins completamente low cost realizzata con una spesa di 0 euro.



Lodovica Comello

Italia's Got Talent, Lodovica Comello apre i casting per la prossima edizione

Nel corso della serata, Lodovica Comello ha ufficialmente aperto i casting per la prossima stagione di Italia's Got Talent: per iscriversi, coltivando il sogno di calcare il palco di Italia’s Got Talent 2023, tutte le informazioni sono al link italiasgottalent.it/casting.

